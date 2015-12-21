به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان همدان بابیان اینکه امروز شاهد توفیقات بسیار در مسیر صادرات بینالمللی هستیم و تحریمها را پشت سر گذاشتهایم، گفت: پیام دی به تاریخ پیوست و تورم بالای ۴۰ درصد را نیز پشت سر گذاشتیم.
وی بابیان اینکه کشورهای دنیا برای حضور در بازار ایران در تلاشاند تا از یکدیگر سبقت بگیرند، گفت: اگر به این نتیجه برسیم که نفت را برای هزینهها لازم نداریم، با صادرات آن را جبران میکنیم.
وی بابیان اینکه صادرات استان همدان مطابق پیشبینیها تحقق پیدا نکرد، گفت: این در حالی است که نه صادرکنندگان و نه محصولات صادراتی تغییر نکردهاند اما ما رشد پیشبینیشده را کسب نکردیم.
نیکبخت بابیان اینکه تا زمانی که کشورهای هدف ما عراق و اکراین باشد صادرات دچار مشکل خواهد بود، افزود: کشور بزرگی چون ایران نمیتواند به یک یا دو کشور معطوف شود.
وی بابیان اینکه تورم از ۴۵درصد به ۱۲درصد رسید و تحریمها دیماه برداشته میشود، گفت: باید این دستاورد دولت را تبریک گفت زیرا تحریمها در حال برداشته شدن بوده و رونق اقتصادی در حال ایجاد است.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه محور توسعه کشور باید برمبنای بخش خصوصی باشد و از درامد نفت باید در هزینههای جاری چشم پوشید، گفت: درامد نفت باید سرمایه نسلهای آینده باشد.
برای جبران پول نفت باید گوشه چشمی به مالیات داشته باشیم
وی بابیان اینکه کشور ایران میتواند روابط اقتصادی گستردهای با دنیا داشته باشد، گفت: برای جبران پول نفت باید گوشه چشمی به مالیات داشته باشیم که البته این اقدام باید بدون اجحاف و ظلم صورت گیرد و تا دیر نشده خودمان را برای ورود به بازارهای صادراتی آماده کنیم.
نیکبخت با تأکید بر اینکه تا زمانی که بخواهیم مازاد مصرف خود را ببینیم در صادرات موفق نخواهیم شد، افزود: بازار دنبال کالای باکیفیت است و باید کالای باکیفیت برای صادرات تولید کنیم تا کشورهای هدف را حفظ کنیم.
استاندار همدان با اشاره به اینکه در بیشتر بازارها برای بار اول کالای یکبارمصرف تولید کردیم و همین باعث شد بار دوم بازار را از دست بدهیم، گفت: ایران فرصت تازهای برای سرمایهگذاری است بهگونهای که دولت برای سرمایهگذاری در ایران مقرراتی را وضع کرده و این دولت ایران است که برای شرکتهای خارجی تعیین تکلیف میکند که طرف خارجی باید سرمایه و فنّاوری را بیاورد و با طرف ایرانی مشارکت کند.
همدان ازنظر منابع اولیه و خدمات فنی مهندسی برای صادرات بسیار توانمند است
وی با تأکید بر اینکه استان همدان ازنظر منابع اولیه و خدمات فنی مهندسی برای صادرات بسیار توانمند است، گفت: آموزش مداوم تازههای دنیای صادرات، حفظ و ارتقای کیفیت کالاها، برگزاری نمایشگاههای خارجی باید مدنظر قرار گیرد و باید گامبهگام با آنها پیش برویم.
استاندار همدان بابیان اینکه تا سال ۹۱ حدود ۱۰۰ میلیارد دلارفروش نفت داشتیم و امسال به ۲۱دلار رسید، افزود: بر اساس اعلام دولت، محور توسعه کشور در توجه و حضور بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۵میلیون جوان بیکار در کشور منتظر کار هستند و باید آنها را به کار بگیریم، گفت: صادرات باید قویترین رکن کشور شود و باید همدان به جایگاه شایسته خود در این زمینه برسد.
وی بابیان اینکه دولت اعلام کرده باید پروژههای دولتی نیمهکاره کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی به بخش خصوصی واگذار و پس از ارزیابی پروژه، قیمت پایه آن مشخص شود، گفت: بهزودی لیست پروژههای استان اعلام میشود.
استاندار همدان به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز اشاره و عنوان کرد: اگر مشارکت حداکثری رخ دهد و حماسه محقق شود، نتیجه مطلوبی عاید استان خواهد شد.
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