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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۶

معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران:

بیشتر داوطلبان انتخابات مجلس بین ۳۶ تا ۵۰ ساله هستند

بیشتر داوطلبان انتخابات مجلس بین ۳۶ تا ۵۰ ساله هستند

ناصربخت با اشاره به بازه سنی داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی به طور تفکیک شده، گفت: بیشترین داوطلبان انتخابات مجلس بین ۳۵ تا ۵۰ سال دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ناصربخت معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران همزمان با آغاز سومین روز از ثبت‌نام داوطلبان کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: تا این لحظه ثبت‌نام ۲۴۹ داوطلب قطعی شده است. از این بین ۳۴ خانم و ۴ داوطلب اقلیت‌های مذهبی نیز ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به بازه سنی داوطلبان گفت: ۴ نفر ۳۰ سال، ۴ نفر بین ۷۱ تا ۷۵ سال، ۵۳ نفر بین ۳۶ تا ۴۰ سال و ۵۳ نفر بین ۴۶ تا ۵۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که باقی داوطلبان در سایر رنج‌های سنی هستند.

معاون فرماندار تهران همچنین با اشاره به سطح تحصیلات داوطلبان کاندیداتوری افزود: ۵۲ نفر دکترا، ۱۸۸ نفر فوق‌لیسانس و ۹ نفر با مدرک لیسانس طی سه روز گذشته ثبت نام کرده‌اند.

ناصربخت همچنین با اشاره به ثبت‌ نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری در استان تهران گفت: از بین ۴۶ داوطلب ثبت نام کننده، ۲ نفر خانم هستند.

وی با اشاره به بازه سنی ثبت‌ نام کنندگان خبرگان رهبری افزود: ۶ نفر بالای ۷۵ سال و ۲ نفر ۳۰ سال و علی‌الباقی بین ۳۰ تا ۷۵ سال ثبت نام کرده‌اند.

معاون فرماندار تهران همچنین با اشاره به تحصیلات داوطلبان کاندیداتوری خبرگان رهبری گفت: ۲۰ نفر از ثبت نام کنندگان دارای تحصیلات حوزوی و باقی داوطلبان تحصیلات دیگر دارند.

کد مطلب 3005477

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