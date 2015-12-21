پنجمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قراء و مدرسان قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پنجمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم با حضور سید علی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن و دبیر این طرح و محمد تقی میرزا جانی، مدیر حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن و دبیر اجرایی این طرح پیش از ظهر امروز دوشنبه ۳۰ آذرماه در سالن اجتماعات شورای عالی قرآن برگزار شد.

سرابی در این نشست گفت: طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم از ۵ سال قبل در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی مطرح شد و آنجا به تصویب رسید. برای اجرا هم به شورای عالی قرآن کریم واگذار شد. ۴ سال متوالی این طرح و ارزیابی ها و آزمونهای عملی و نظری صورت گرفت تعداد متنابعی از قاریان و مدرسان قرائت قرآن شرکت کردند و در رشته عای مختلف موفق به اخذ مدارک مورد نظر شدند.

وی افزود: هرچند خود اعطای مدرک به قاریان و مدرسان قرآن کریم مانند اعطای مدرک به حافظان قرآن خودش یک هدف است اما هدف اصلی ما فراهم کردن بستری برای تکمیل توانایی ها و رشد و ارتقای قاریان و مدرسان و اساتید معزز است؛ تا با شناخت توانمندی و استعدادهای خود شرایط و مراحل ارتقا از رتبه پایینتر به رتبه بالاتر را کسب کنند. تاریخچه این کار هم به دیدار با رهبر معظم انقلاب می رشد که در ۲۴ دیماه ۱۳۷۵ در یک جلسه خصوصی فرمودند: «بحمدالله در این فضایی که در کشور ما، قرآن زیاد رایج شده است و قراء و تلاوت گران قرآن زیادند، بایستی این برادران قرآنی که مسئولین بخشهای مختلف قرآن هستند این کار را انجام دهند. برای قاری کامل یک حدی بگذاریم هر کسی به این حد رسید به عنوان یک قاری ممتاز یا قاری خوب یا قاری کامل شناخته شود و همه او را به این عنوان بشناسند.»

سرابی تصریح کرد: ساماندهی و مطالبات جامعه قرآنی کشور و شفاف سازی در امر رتبه بندی قاریان و مدرسان قرآن کریم از دغدغه های جامعه قرآنی ماست. ما هرساله حداقل یک دوره آموزشی تخصصی برای قاریان و مدرسان و معلمان و مربیان قرآن سراسر کشور برگزار می کنیم و هرچند قراء درجه یک ما به قراء درجه یک مصری نمی رسند ولی در سطح درجه ۲ قاریان مصری می توانند خودشان را برسانند. برای قاریان؛ قاری درجه یک (استاد قرائت) قاری درجه ۲(قاری ممتاز) قاری درجه ۳(قاری برگزیده) و قاری درجه ۴ (قاری معمولی) را درنظر گرفته ایم.

وی یادآورشد: برای مدرسان هم؛ مدرس درجه یک(استاد تعلیم قرائت قرآن) در دو گرایش تنغیم و گرایش تجوید و قرائات و مدرس درجه ۲(مدرس قرائت قرآن) در گرایش تنغیم و گرایش نجوید و وقف و ابندا؛ مدرس درجه ۳ گرایش معلم قرائت قرآن و گرایش معلم روش تدریس قرآن و مدرس درجه ۴ گرایش معلم آموزش عمومی قرآن و گرایش معلم آموزش قرآن نونهالان در نظر گرفته ایم.

سرابی بیان کرد: ما به فضل الهی ۴ دوره این طرح را اجرا کردیم و امروز رسماً پایان دوره چهارم را اعلام می کنیم و از فردا دوره پنجم آغاز می شود. داوطلبان یکماه (دیماه را) فرصت دارند تا با مراجعه به آدرس اینترنتی ما http:// quran.shora.ir/ ثبت نام کنند. در مراحل مختلف با آزمونهای کتبی و عملی در طی یکسال مدارک متناسب با توانمندیهای آنها در سطوح مختلف به عزیزان اعطا می شود. درجات ما معادل درجات دانشگاهی است و ادارات همانند جذب حافظان قرآن مریم بایستی از مدرسان و قاریان قرآن هم با توجه به سطحشان برای مثال سطح درجه یک ما که معادل دکتراست استخدام نمایند.

وی افزود: البته در مجموع دوره چهارم ۲۴۹ نفر شرکت کرده و ۴۴ نفر موفق به اخذ مدارک ما شده اند. ۲۱ قاری و ۲۳ مدرس که ۷ نفر خانم و ۳۶ نفر آقایان از ۱۴ استان کشور هستند. در طول ۴ دوره هم ۱۲۴ نفر موفق به اخذ مدارک ما شده اند ۶۹ نفر ار مدرسان قرآن و ۵۵ نفر از قاریان قرآن هستند. ۸۹ خواهر و ۳۵ برادر موفق به اخذ مدارک ما در سراسر کشور شده اند. ما اطلاع رسانی خوبی برای این کار انجام داده ایم از جمله برگزاری همین نشست خبری با اصحاب رسانه و پخش تیزرهای قرآنی مربوط به این طرح که ار فردا از صدا و سیما پخش می شود. ما در طول این آزمونها کارگاه های آموزشی با حضور اساتید درجه یک داخلی و خارجی نیز برگزار می کنیم. تا کنون هم بیش از ۱۵ نفر از قاریانی که موفق به کسب درجه یک یا دو ما شده اند به مسابقت قرآنی در عراق، لبنان، هند، ترکیه، تانزانیا و ترکمنستان و اوگاندا اعزام کرده ایم.

میرزا جانی هم در پایان گفت: در طی ۴ سال برگزاری این طرح در دور اول ۳۲ نفر، دور دوم ۱۱ نفر دور سوم ۴۸ نفر و دور چهارم ۴۴ نفر موفق به اخذ مدارک ما شده اند. البته به ۵ تن از عزیزانی که استاد کامل در قرائت هستند مدارک درجه یک افتخاری داده ایم.