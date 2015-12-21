اقدام کنگره مانعی عمده ایجاد کرد/امیدوارم تعهدات کری اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف ظهر امروز در نشست خبری مشترک با دانیل میتوف وزیر امور خارجه بلغارستان اظهار داشت: خوشحالیم که میزبان وزیر محترم خارجه بلغارستان هستیم. روابط ایران و بلغارستان بسیار دیرینه است و ما سابقه روابط ۱۲۰ ساله داریم.

وی افزود: در سالی های گذشته به دلیل تحریم ها روابط ما کاهش چشمگیری داشته است اما امروز شروع روابط جدیدی را پیگیری می کنیم. روابطی که هم در حوزه سیاسی شامل گفتگو و مشورت منطقه ای در منطقه ما و هم منطقه بالکان است.

وی با بیان اینکه در حوزه پارلمانی نیز شاهد همکاری های پارلمانی هستیم، گفت: در حوزه اقتصادی نیز همکاری می کنیم که شامل همکاری در زمینه ترانزیت و همکاری های تجاری و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی است.

همچنین اجلاس کمیسیون اقتصادی دو کشور را در آینده ای نزدیک برگزار خواهیم کرد.

برگزاری اجلاس کمیسیون اقتصادی ایران و بلغارستان

ظریف ادامه داد: همکاری های بخش خصوصی در حوزه های صنعت، تجارت، اقتصاد، فرهنگ و توریسم از زمینه های خوب برای گسترش همکاری است. اما در این میان بحث کریدور همکاری در حوزه انرژی می تواند از زمینه های همکاری مهم بین دو کشور باشیم.

وی افزود: همینطور همکاری در حوزه فرهنگی مهم است و امروز یک تفاهم نامه مهم بین وزیر امورخارجه و وزیر فرهنگ ما امضا شد. این تفاهم نامه در عرصه فرهنگ، آموزشی و علمی بود و می تواند زمینه ساز همکاری های خوب بین دو کشور باشد.

وزیرخارجه کشورمان با بیان اینکه در شرایطی که دنیا با خطرات مهم افراط گرایی و تروریسم روبرو است و همه ما در مناطق مختلف با این بحران مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: نیازمند همکاری و گفتگو در این زمینه هستیم.

ظریف تصریح کرد: امیدواریم همکاری های امروز که پس از چند سال رکود بین ما و بلغارستان شروع می شود، ادامه داشته باشد.

همچنین ظریف در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص تشکیل کمیسیون مشترک برجام گفت: ما تاکنون دو جلسه در خصوص کمیسیون مشترک برگزار کرده ایم.

وی با اشاره به دیدار اعضای گروه ایران و ۱+۵ که از اواسط هفته گذشته در وین انجام گرفته و مشغول بررسی آخرین روشهای کاری برای پایان دادن به تحریم‌ها و اقدامات برای روز تصمیم و اجرا هستند گفت: موانعی که باید برداشته می‌شدند و راهنمایی‌های که باید به شرکت‌های اروپایی و امریکایی در خصوص روابط اقتصادی با ایران داده می‌شد، مطالعه و بررسی شده است.

اقدام کنگره آمریکا، مانعی عمده ایجاد کرد

وزیر خارجه اظهار داشت: فکر می کنیم زمینه ای مساعد فراهم است اما متاسفانه اقدام کنگره آمریکا مانع عمده ای را ایجاد کرده است که با استفاده از برخی از روش های قانونگذاری برخی مخالفین تلاش کرده اند مانع اجرای برجام شوند اما امیدواریم با تعهدی که دولت آمریکا انجام داده اجازه ندهند این قانون مانع رفت و آمد به ایران شود.

ظریف با بیان اینکه وزیر خارجه آمریکا در نامه ای که دیروز برای بنده فرستاد این تعهد را داد که جلوی اجرای آن را بگیرد، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم این سنگی را که یک گروه که بیشتر گرایش به بحران دارند، بوجود آورده اند حرکت دهیم که برای آن نیاز به اعتماد از جانب آمریکا داریم. باید بدانیم که آنها تا چه میزان به تعهدات خود عمل خواهند کرد.

امیدواریم تعهدات وزیرخارجه اجرای شود

وی تصریح کرد: امیدوارم تعهدات وزیرخارجه آمریکا که در نامه آمده است، اجرا شود. به دلیل برخی موانع پیش بینی نشده که در اجرا وجود دارد، امیدواریم در چند روز آینده اقدامات نهایی شکل بگیرد و تحریم ها برداشته شود.

وزیرخارجه کشورمان ادامه داد: همانطور که در گزارش و اسناد مختلف دیدید همه برای رفع تحریم ها آماده اند و به تعهدات خود عمل خواهند کرد.

ظریف در خصوص دیدارهای وزیرخارجه بلغارستان در ایران افزود: وزیرخارجه بلغارستان گفتگوهای مهمی با وزیر مسکن و شهرسازی ما داشت و ایشان به عنوان طرف ایرانی کمیسیون مشترک هستند. در موضوع مهم کریدور ترانزیتی از مسیر آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، دریای سیاه و بلغارستان به سمت اتحادیه اروپا نیز گفتگو شد که یک بحث مهم و استراتژیک است.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه همکاری در حوزه انرژی و مباحث دیگر آینده روابط دو کشور را بسیار روشن می بینم تصریح کرد: امیدواریم با حرکت در مسیری که طراحی کرده ایم بتوانیم موفق باشیم.

وزیرخارجه کشورمان در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه آیا تاریخ دقیق اجرای برجام مشخص است، گفت: زمان لازم برای اجرای مابقی تعهدات بیش از چند روز نیست. امیدوارم حتما در دی ماه تحریم ها برداشته شود و به سمت روابط منطقی تر با دولت های اروپایی برویم.