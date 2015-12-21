بابک صادقیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در چهار روز گذشته هوای اصفهان در وضعیت ناسالم قرار داشته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه میانگین شاخص کیفی هوا ۲۴ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز ۱۰۱ بوده است، همچنان هوای اصفهان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

وی با بیان اینکه هوای اصفهان در مرز سالم قرار گرفته است، افزود: سه ایستگاه سنجش آلودگی همچنان شرایط ناسالم را نشان می‌دهند و بر این اساس ایستگاه سنجش آلودگی در بزرگراه خرازی با شاخص ۱۰۴، میان امام حسین (ع) ۱۰۵، بلوار دانشگاه ۱۰۶ نشانگر شرایط ناسالم برای گروه‌ای حساس هستند.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست اصفهان تاکید کرد: همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگا‌ه‌های سنجش آلایندگی خیابان‌های احمدآباد، چهارباغ خواجو و رودکی به ترتیب اعداد ۹۷، ۹۵ و ۹۷ را نشان می‌دهد.

وی در ارتباط با کیفیت هوای شهرستان‌های استان اصفهان نیز ابراز داشت: به جز سجزی که با شاخص کیفی ۱۰۹ همچنان وضعیت آلوده برای گروه‌های حساس را دارد وضعیت هوا در خمینی‌شهر،شاهین‌شهر، مبارکه، کاشان و نجف‌آباد در وضعیت سالم قرار گرفته است.