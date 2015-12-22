۱۰۱داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه تعداد ثبت نامی‌ها به ۱۰۱ نفر رسید.

در ۶ حوزه انتخابیه استان کرمانشاه کار ثبت نام به عمل آمد و تاکنون از ۱۰۱ کاندید نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام به عمل آمد.

بر پایه این گزارش از صبح سه شنبه یکم دی ماه تا پایان وقت تعیین شده برای ثبت نام از داوطلبان نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه ۳۴ نفر ثبت نام نمودند و در ۶حوزه انتخابیه استان تعداد ۵ زن نیز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کردند.

ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه از ۲۸ آذر ماه شروع شد و تا ۴ دی ماه به طول می‌انجامد.

همچنین تعداد داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان کرمانشاه به ۷ نفر رسید و داوطلبان برای این مهم تا پایان وقت چهارشنبه ۲ دی ماه برای ثبت نام فرصت دارند.

در حوزه انتخابیه شهرستان سنقر و کلیایی ۲۰ نفر تا پایان چهارمین روز داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شدند و در روز یکم دی ماه تعداد ۵ نفر با مراجعه به فرمانداری شهرستان سنقر و کلیایی و یک نفر در وزارت کشور نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام کردند.

در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین؛ در فرمانداری کنگاور در روزهای گذشته ۳ نفر دیگر نیز در این حوزه انتخابی ثبت نام کردند که با داوطلبان امروز در مجموع به ۶ نفر می‌رسد؛ این در حالی است که مهلت مقرر از سوی وزارت کشور تا پایان روز چهارم دی ماه امسال اعلام شده و نسبت به تمدید آن تاکنون گزارشی دریافت نشده است.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان روز هفتم اسفند امسال در سراسر کشور برگزار می‌شود.