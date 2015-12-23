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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

معاون استاندار تهران:

مردم شهرری مشکلات خود را از طریق سامانه۱۱۱ بیان کنند

مردم شهرری مشکلات خود را از طریق سامانه۱۱۱ بیان کنند

شهرری- معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: مردم شهرستان می توانند از طریق سامانه ۱۱۱، درخواست ها، مطالبات و مشکلات خود را مطرح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مردم شهرستان ری می توانند از طریق سامانه ۱۱۱، درخواست ها، مطالبات و مشکلات خود را مطرح کنند.

وی افزود: این سامانه از روز سه شنبه ویژه سفر رییس جمهور به ری فعال شده است و آماده دریافت درخواست های مردم این شهرستان است.

جمالی پور با اشاره به ویژگی های این سامانه ادامه داد: تماس های مردمی در این سامانه با دقت ثبت و به واحدهای مربوطه ارجاع داده می شود.

فرماندار ویژه شهرستان ری اضافه کرد: تماس ها و درخواست های مردم در واحدهای ارجاع داده شده به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه نهایی به افراد و مردم اعلام می شود.

کد مطلب 3007348

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