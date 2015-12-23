مصوبه کنگره نقض بند ۲۹برجام است/به نامه غیرحقوقی کری دل خوش نکنیم

ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر محدودیت صدور ویزا برای ورود به این کشور در صورت سفر به ایران و سه کشور دیگر، اظهار داشت: این مصوبه که به تایید رئیس جمهور آمریکا رسیده است، ناقض برجام و نشان‌دهنده بدعهدی دولت ایالات متحده آمریکا است.

وی توضیح داد: بند ۲۹ برجام با صراحت اعلام می کند که اتحادیه اروپا و اعضای ۱+۵ اقداماتی را که خللی به مسائل تجاری ایران وارد می کند، انجام نمی دهند؛ این مصوبه کنگره آمریکا اثراتی در عرصه بین المللی علیه فعالیت های تجاری سایر کشورها در جمهوری اسلامی به وجود می آورد که قابل جمع کردن نیست که تصور شود با نامه جان کری به آقای ظریف، مسئله حل شده است.

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مصوبه و تایید آن، تاثیر خود را بر عرصه بین المللی گذاشته است. در حال حاضر شهروندان این ۳۸ کشور که تاکنون معافیت های روادید داشته اند و می توانستند تا ۹۰ روز بدون اخذ ویزا در آمریکا بمانند، پس از این برای ورود به آمریکا حتما باید ویزا بگیرند. این مصوبه را رئیس جمهور آمریکا تایید کرده و قانونی شده است. بنابراین آیا مصوبه تایید شده از سوی رئیس جمهور آمریکا ملاک عمل است یا نامه وزیر امور خارجه آمریکا به همتای ایرانی خود؟

کارخانه ای با بیان اینکه آمریکایی ها در عهدشکنی شهره آفاق هستند، گفت: آنها حتی معاهدات بین المللی را نیز براساس اینکه به نفعشان هست یا نیست، اجرا می کنند و در طول ۳۷ سال گذشته نیز بارها شاهد عهدشکنی آنها در زمینه های مختلف بوده ایم. بنابراین آنها سابقه خوبی ندارند که الان بخواهیم به نامه جان کری دلخوش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حتی شاهد بوده ایم که خود اوباما دو روز قبل از انتخابات سال ۸۸ به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و خواستار از سرگیری مذاکرات شد و اعلام کرد که روش کار را عوض می کنیم، اما شاهد بودیم که پس از انتخابات با آغاز یک فتنه در کشور، آنها صحنه گردانان اصلی این اتفاقات شدند و گویا فراموش کردند که رئیس جمهورشان چنین نامه ای به رهبر ما نوشته بود.

نامه جان کری ارزش حقوقی ندارد و نمی‌تواند جایگزین مصوبه کنگره شود

عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس با تاکید بر اینکه نامه جان کری ارزش حقوقی ندارد و هیچگاه نمی تواند جایگزین مصوبه کنگره آمریکا شود، گفت: جالب این است که هنوز جمهوری اسلامی تعهدات خود را به طور کامل انجام نداده و آنها این طور عهدشکنی می کنند؛ اگر قرار باشد جمهوری اسلامی تمام تعهدات خود را انجام دهد و دستش خالی شود و آنها با دست پر زیر حرف های خود بزنند، چگونه می توان در مقابل آنها ایستاد و با دست خالی آنها را پایبند به تعهداتشان کرد.

کارخانه ای اظهار داشت: ممکن است عده ای بگویند اگر آنها تعهداتشان پایبند نبودند، ما نیز وظیفه ای برای انجام تعهدات خود نداریم و فعالیت های خود را از سر می گیریم؛ به فرض اینکه این طور باشد، ما تعهدات بسیار بزرگی را انجام داده ایم که برخی از آنها کاملا غیر قابل بازگشت است و یا چندین سال طول می کشد تا به حالت اول برگردد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال طراحی و ساخت قلب راکتور آب سنگین اراک حدود ۲۰ سال طول کشیده است تا به این نقطه رسیده ایم، حالا اگر آن را خارج کردیم و کانال های آن را با بتن پر کردیم و آن را غیر قابل استفاده کردیم، ساخت مجدد آن به این سادگی ها نخواهد بود. هرچند تجربه لازم را داریم اما ساخت مجدد چنین قلبی چندین سال طول می کشد، آن هم در شرایطی که وقفه ای در برنامه هسته ای ایران پیش آمده و اطلاعاتی که آنها از برنامه ما به دست آورده و کمتر کشور دیگری جرات می کند که در این رابطه با ما همکاری کند.

شورای عالی امنیت ملی واکنش مناسب نشان دهد

رئیس کمیته هسته ای مجلس تاکید کرد: آنچه مسلم است، این است که جمهوری اسلامی ایران باید این مصوبه را نقض قطعی برجام تلقی کرده و براساس فرمان ۹ ماده ای رهبر معظم انقلاب و نیز ماده ۳ قانون اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دست اندرکاران برنامه هسته ای ایران از جمله هیات ناظر در شورای عالی امنیت ملی، در مقابل این عهدشکنی واکنش مناسب نشان دهند.

کارخانه ای خاطرنشان کرد: همین الان که کارهای مقدماتی مربوط به اجرای تعهداتمان را انجام داده ایم و هنوز نوبت به اقدامات اساسی مانند خروج قلب راکتور اراک نرسیده است، باید تکلیف خودمان را با طرف مقابل روشن کنیم وگرنه اگر قرار باشد آنها از این رهگذر نفوذ کنند، دیگر نمی توان جلوی اقدامات آنها را گرفت.