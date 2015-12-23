تولید لوله ها بومی سازی شد/جلوگیری از خروج ۱۵۰میلیون دلار ارز

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز قنواتی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه تلاش دو ساله این شرکت در کنار همکاری شرکت لوله سازی اهواز و همچنین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تولید حساسترین محصولات نفت و گاز امروز به ثمر نشست. در حقیقت بعد از این مدت، توانمندی شرکت فولاد اکسین در تولید ورق‌های عریض اثبات شد.

وی افزود: تقریبا بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از موجودی انبار شرکت نفت، لوله است چون اکثر پروژه‌های این شرکت به جز پالایشگاه، معمولا خطوط انتقال نفت است.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین تصریح کرد: امروز تولید لوله از صفر تا ۱۰۰ بومی سازی شده و واقعا با اعتماد به صنایع داخلی در این عرصه خط کشی کرده‌ایم. شاید یکی از شیرینی‌های کار این شرکت رسیدن به چنین نقطه‌ای و نمود کامل «ما می‌توانیم» است.

قنواتی بیان کرد: چند روز قبل قراردادی سه جانبه را با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت لوله سازی اهواز منعقد کردیم. اعتبار این قرارداد ۶۵۰ میلیارد تومان و برای اجرا در ۲۷۰ کیلیوم‌تر خطوط انتقال نفت است که تعهدات قرارداد را نیز باید ظرف مدت یک سال انجام بدهیم.

وی با اشاره به اشتغالزایی مستقیم یک هزار نیروی بومی در طرح‌های فولادسازی این شرکت گفت: این شرکت ماهانه ۹۰ هزار تن تولید محصولات دارد. قراردادی که امروز منعقد شد نیز اولین قرارداد کلان شرکت است.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین یادآور شد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل، خودباوری در بومی سازی حساسترین محصولات و همچنین تعامل و همدلی دولت با تولیدکنندگان از جمله دستاوردهای این قرارداد منعقد شده است.

قنواتی با اشاره به حرکت این شرکت در راستای بومی سازی قطعات عنوان کرد: سنگین‌ترین قطعات مثل غلتک ۶۰ تنی را تولید کردیم و با تولید محصولات مختلف باعث جلوگیری از خروج ۱۰۰ میلیون دلار ارز از کشور شده‌ایم.

وی تأکید کرد: این قرارداد سه جانبه باعث جلوگیری از خروج بیش از ۱۵۰ میلیون دلار ارز از کشور می‌شود. میزان لوله‌هایی که باید طی این قرارداد تحویل بدهیم ۲۰۰ هزار تن است.