به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی سالاری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد نهم دیماه خراسان شمالی گفت: تمامی اقشار جامعه در برابر فتنه و فتنه گر وظایفی دارند که باید به خوبی انجام دهند.

وی افزود: شناخت شاخصه‌های نهم دی، معرفی فتنه و فتنه گر، شناسایی زمینه‌های ورود فتنه گر، برائت از فتنه گر به صورت عملی و ... از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها است.

حجت الاسلام سالاری با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: با توجه به اهمیت این رویداد سیاسی در سال جاری بایستی از حضور فتنه گر در تمام عرصه‌ها و زمینه‌ها جلوگیری کرد.

وی گفت: همچنین به گروه و جناح سیاسی اجازه سوء استفاده از حماسه نهم دی داده نخواهد شد.

حجت الاسلام سالاری افزود: در حماسه نهم دی ماه باید با قسط و عدل برخورد کرد و در گفتار صداقت داشت.

وی گفت: امسال بایستی برنامه‌ها به نحوی انجام شود که مردم حضور بیشتر و فعال‌تری داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود: اگر گروه یا جناحی از تریبون‌های مردمی استفاده جناحی داشته باشد در صورت مشاهده به طور جدی برخورد می‌شود.

وی همچنین دیدار با امام جمعه شهرستان بجنورد و نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری را دو برنامه ویژه مرکز استان اعلام کرد.

حجت الاسلام سالاری گفت: مراسم محوری نهم دی ماه ساعت ۹ و سی دقیقه صبح در محل مسجد انقلاب بجنورد برگزار می‌شود.

مردم با خلق حماسه نهم خواستار برقراری آرامش شدند

سرپرست فرمانداری شهرستان بجنورد نیز در این جلسه گفت: مردم با خلق حماسه نهم دیماه خواستار برقراری آرامش شدند.

محمد رضا معموری افزود: امسال شرایط کشور با برگزاری دو انتخابات مهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: با توجه به اهمیت نهم دیماه و حساسیت زمانی برگزاری انتخابات بایستی با برنامه ریزی‌های مناسب زمینه حضور حداکثری مردم فراهم شود.

معموری اظهار کرد: مردم با خلق حماسه نهم دیماه بار دیگر تجدید بیعت خود با نظام و رهبری را اعلام و خواستار برقراری آرامش شدند.

وی تصریح کرد: حماسه نهم دی مردمی و بدون هرگونه برنامه ریزی دولتی انجام شد که نشان از اهمیت و توجه مردم نسبت به نظام است.

معموری افزود: باید در حماسه نهم دی مراقب سواستفاده برخی جناح‌ها و گروه‌ها از این حماسه عظیم بود.

وی گفت: حماسه نهم دی روز بصیرت افزایی مردم ولایت مدار ایران اسلامی است.