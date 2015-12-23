رییس جمهور بر سر مزار آیت الله مهدوی کنی حاضر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح چهارشنبه در جریان سومین مرحله سفر به شهرستان های استان تهران با حضور در شهرستان ری بر سر مزار آیت الله مهدوی کنی رییس فقید مجلس خبرگان رهبری حاضر شد و با قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ این عالم ربانی ادای احترام کرد.

همچنین حجت الاسلام روحانی بر سر مزار آیت الله غیوری از علمای برجسته منطقه ری حاضر شد و با قرائت فاتحه، از تلاش های این عالم فرهیخته تجلیل کرد.

رییس جمهور در جریان سفر به شهرستان ری، علاوه بر زیارت بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، بارگاه حضرت حمزه بن موسی الکاظم(ع) را زیارت کرد.