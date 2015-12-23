محمد کشتکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهاردهمین نمایشگاه صنعت دام و طیور و دامپزشکی از سوم تا ششم بهمن ماه در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برپا می‌شود.

وی بیان داشت: نمايشگاه صنعت دام و طيور بايد به افزايش سرمايه گذاری های توليد و محصولات دامی كمك كند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: این نمایشگاه در زمینه خوراک دام و طیور، مکمل‌ها و افزودنی‌ها، داروهای دامپزشکی، آزمایشگاه‌های دامپزشکی و تأسیسات و ماشین آلات مرتبط با دام و طیور فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به رتبه دهم استان اصفهان در تولید فرآورده‌های دامی کشور، انتظار می‌رود در جریان برگزاری نمایشگاه، فرهنگ‌سازی مناسبی در زمینه‌های مذکور برای فعالان این صنف صورت گیرد.

کشتکار با بیان اینکه استان اصفهان در تولید فرآورده‌های پروتئینی و خوراک دام و طیور کمبودی ندارد، تأکید کرد: کیفیت نمایشگاه تبلور ارتقای کیفیت محصولات دام و طیور خواهد بود.

وی تاکید کرد: دامپزشکی استان اصفهان تلاش دارد در مدت زمان برگزاری این نمایشگاه تا حد بالایی در زمینه استفاده از داروهایی که کمتر در بدن دام و طیور باقی می ماند و به اصطلاح «باقی مانده دارویی» کمتری دارد، اطلاع رسانی کند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان اعلام کرد: همچنین بحث «مرغ سایز» که همان مرغ با وزن مطلوب است، از موضوعات جدیدی است که در نمایشگاه، بیشتر به مرغداران اطلاع‌رسانی خواهد شد زیرا تولید این نوع مرغ به دلیل کاهش میزان تلفات و بیماری‌ هم به صرفه اقتصادی مرغدار کمک می‌کند و هم میزان باقی مانده های دارویی را کاهش خواهد داد.

وی تأکید کرد: زمانی که سن کشتار مرغ پایین بیاید، نیاز به مصرف دارو وجود ندارد و با توجه به رعایت شدن استانداردهای بین‌المللی، زمینه صادرات این محصول نیز فراهم می‌شود.

کشتکار اضافه کرد: در روزهای دوم و سوم برگزاری نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکی دوره آموزشی درباره باقی مانده‌های دارویی و کیفیت محصولات دام و طیور برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: ساعتی قبل از افتتاحیه این نمایشگاه در محل برگزاری نمایشگاه جلسه‌ای با حضور تشکل‌های صنعت دام و طیور استان، انجمن‌ها و مسئولان دامپزشکی استان و کشور تشکیل و مسائل مرتبط در اين حوزه پیگیری می‌شود.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی اصفهان تاكيد كرد: برگزاری این نمایشگاه ضمن فراهم آوردن فرصت رقابت سالم بین مشارکت کننده ها، باید به افزایش میزان سرمایه گذاری های تولید و محصولات دامی کمک کند.