کاهش ۶۰ درصدی واردات شکر /نیازی به واردات نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کشاورز با بیان اینکه میزان واردات شکر در مقایسه با ۳ سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است، اظهارداشت: پیش بینی می‌شود امسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن شکر در داخل تولید شود.

وی گفت: میزان تولید چغندرقند امسال در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته که نشان دهنده افزایش تولید شکر در داخل است.

کشاورز با بیان اینکه برداشت چغندر قند از مزارع همچنان ادامه دارد و کارخانه ها نیز همچنان مشغول تولید هستند و میزان تولید نهایی نشده است، افزود: پس از نهایی شدن میزان تولید باید وضع و نیاز بازار را برآورد کنیم اما با توجه به شرایط مطلوب تولید و ۴۰۰ هزار تن واردات، بعید می دانم دیگر نیازی به واردات باشد.

معاون وزیرجهادکشاورزی تاکید کرد: بنابراین میزان شکر موجود کافی است و نیازی به واردات نداریم.

رئیس شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز درباره میزان شکر وارداتی گفت: در ماه اخیر ۱۵۰ هزار تن شکر برای ذخیره سازی وارد شده است.

علی قنبری با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۱۰ هزار تن شکر وارد کردیم و با آنچه که موجود بود، در مجموع حدود ۴۰۰ هزار تن شکر داریم، گفت: اینکه گفته می‌شود شکر بیش از حد وارد شده و شکر تولید داخل روی دست کارخانه ها مانده، دروغ است.

وی تاکید کرد: واردات شکر براساس برآورد تولید و نیاز داخل برآورد شده و امسال واردات شکر کاهش چشمگیری داشته است.

براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی، پارسال ۸۲۲ هزار تن و سال ۹۲ نیز یک میلیون و ۵۷۲ هزار تن شکر وارد شد که در ۸ ماه امسال به حدود ۴۰۰ هزار تن کاهش یافته است.