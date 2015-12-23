به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در همایش «آسیب ها و راه های نفوذ و رخنه دشمن در شئون مختلف کشور» که با حضور جمعی از روحانیون آجا در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان از راه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در صدد نفوذ به کشور و تخریب پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

آل هاشم در ادامه سخنانش توجه به اصل راهبردی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شده است را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با نفوذ اقتصادی دشمن دانست و گفت: ما باید با استفاده از اصول اقتصاد مقاومتی، تحریم را به فرصت مناسب برای رهایی از ابزار فشار اقتصادی دشمن تبدیل کرده و خود را از قید و بندهایی که اقتصاد وابسته به نفت برای ما ایجاد کرده برهانیم.

نماینده ولی فقیه در ارتش در ادامه سخنانش اهرم سیاسی را یکی دیگر از راهکارهای دشمن برای نفوذ و آسیب رسانی به کشور دانست و افزود: تفرقه افکنی، ترویج نظریه جدایی دین از سیاست، تلاش برای وابسته کردن جامعه به اصول غربی مدرنیته، کم رنگ کردن آرمان های انقلاب اسلامی و تلاش در جهت منزوی نشان دادن ایران در دنیا؛ از جمله راه هایی است که دشمنان برای آسیب و نفوذ به شئون مختلف کشور به کار گرفته اند.

حجت الاسلام آل هاشم، کار و فعالیت گسترده دشمن بر روی تهاجم فرهنگی را مهم ترین راهکار دشمن برای نفوذ به کشور برشمرد و تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای بارها تأکید فرموده اند دشمن در صدد نفوذ به فرهنگ متعالی کشور ما و آسیب رساندن به آن می باشد. در این راه نیز سرمایه گذاری های فراوانی کرده و بیشتر چشم امیدش برای رخنه به شئون مختلف کشور، همین راه فرهنگی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، آموزش به سبک و روش غربی و به حاشیه راندن سیستم نظام آموزشی اسلامی، تضعیف ارزش های الهی و جایگزین کردن ارزش های حاکم بر غرب، نفوذ به مراکز علمی و فرهنگی کشور مثل دانشگاه ها و حوزه های علمیه، ترویج مُد و اعتقادات غیر اسلامی، تغییر ارزش های فرهنگی و اجتماعی مردم و ایجاد شک و تردید در افکار و اعتقادات دینی مردم به ویژه جوانان؛ را بخشی از تلاش های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای نفوذ به کشور و سست کردن پایه های فرهنگی مردم دانست.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، نفوذ به کشور از طریق اجتماعی را نیز بخشی دیگر از تلاش دشمنان برای رخنه به ایران اسلامی قلمداد کرد و گفت: دشمن از طریق گسترش فساد های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی و نیز ترویج انواع مواد مخدر به ویژه در بین جوانان ما سعی در ویران کردن بنیان خانواده ها و شکستن حرمت های اجتماعی موجود در کشور دارد.

آل هاشم، مأیوس کردن جوانان نسبت به آینده و سلب روحیه ایثار، جهاد، شهادت طلبی و غیرت دینی و ملی را بخشی دیگر از تلاش های دشمنان در آسیب رساندن به کشور از طریق نفوذ به ارکان اجتماعی مملکت دانست و گفت: القای عدم کارآیی نظام به دلیل مشکلات موجود، خشن نشان دادن چهره اسلام از طریق ایجاد و حمایت از گروه های تکفیری تروریستی مانند داعش، جدایی مردم از روحانیت، غافل کردن مردم از مبانی فکری و عملی امام راحل و نیز مقام معظم رهبری و برجسته کردن تفاوت های قومی و مذهبی در بین اقوام و مذاهب موجود در کشور و بهره برداری کردن از آن جهت رسیدن به مطامع سودجویانه خود؛ تلاش دشمنان در نفوذ اجتماعی به کشور است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش توجه به تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری و افزایش بصیرت و نیز شناخت راهکارهای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای نفوذ به کشور و نیز وحدت و همدلی به ویژه در این برهه حساس از تاریخ کشور که دشمنان به فکر نفوذ از مجرای پسا فرجام هستند را بسیار مهم برشمرد.

وی در پایان سخنانش، انتخابات پیشروی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را آزمونی دیگر برای ملت و نظام دانست و گفت: در ۳۷ سالی که از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گذرد، ملت ما بارها از این چنین آزمون هایی سرافراز بیرون آمده و ان شاء الله در این انتخابات نیز با حضور حماسی در پای صندوق های رأی بار دیگر اقتدار و همدلی خود را نشان می دهد.