  1. سیاست
  2. سایر
۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۲

محسن اسماعیلی:

خبرگان حلقه وصل جمهوریت و اسلامیت نظام است

خبرگان حلقه وصل جمهوریت و اسلامیت نظام است

حقوقدان شورای نگهبان خبرگان را حلقه وصل مقبولیت، جمهوریت و اسلامیت نظام توصیف کرد وگفت: آنها تلاش می‌کنند نشان دهند که به جز منافع ملی به چیزی نمی‌اندیشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان پس از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران ثمره تلاش همه ایرانیان جهت استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اسلام و متکی بر آرای عمومی و بسترساز آزادی است.

وی رکن رکین نظام را ولایت فقیه دانست و گفت: کارامدی نظام برای تمام ناظران به اثبات رسیده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان به جایگاه مجلس خبرگان اشاره کرد و افزود: جایگاه مجلس خبرگان به عنوان یکی از ارکان نظام آشکار است؛ همان طوری که ولایت فقیه نشانه وحدت ملی و تبلور همه نیروهای معتقد به نظام است جایگاه این مجلس نیز در همین راستا تعریف می‌شود.

اسماعیلی مجلس خبرگان را حلقه وصل مقبولیت، جمهوریت و اسلامیت نظام توصیف کرد و اظهار داشت: آنها تلاش می‌کنند نشان دهند که به جز منافع ملی به چیزی نمی‌اندیشند.

وی با بیان اینکه با پیشنهاد دوستان در انتخابات خبرگان ثبت نام کردم، اظهار داشت: در دوره قبل یعنی سال ۸۵ نیز در این انتخابات شرکت کردم در آزمون کتبی و شفاهی موفق بودم و به عنوان اولین فردی که روحانی نبود وارد عرصه شدم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه خبرگان می‌تواند با حفظ اصول و پافشاری به معیارها با نخبگان گفتگو کنند تصریح کرد: این افراد می‌توانند خود را صرف صیانت از ولایت فقیه و عمود خیمه نظام کنند و در راستای تعالی کشور و سعادت مردم گام بردارند.

اسماعیلی افزود: با توجه به سابقه، تجربه و کارنامه برای داوری افکار عمومی وارد صحنه شدم و معتقدم می‌توانم به اندازه خودم به وظایف عمل کنم.

وی ابراز امیدواری کرد که شایسته اعتماد مردم باشد و به دور از هیاهوی بازمانده عمر خود را سپری کند.

کد مطلب 3007840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها