خبرگان حلقه وصل جمهوریت و اسلامیت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان پس از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران ثمره تلاش همه ایرانیان جهت استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اسلام و متکی بر آرای عمومی و بسترساز آزادی است.

وی رکن رکین نظام را ولایت فقیه دانست و گفت: کارامدی نظام برای تمام ناظران به اثبات رسیده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان به جایگاه مجلس خبرگان اشاره کرد و افزود: جایگاه مجلس خبرگان به عنوان یکی از ارکان نظام آشکار است؛ همان طوری که ولایت فقیه نشانه وحدت ملی و تبلور همه نیروهای معتقد به نظام است جایگاه این مجلس نیز در همین راستا تعریف می‌شود.

اسماعیلی مجلس خبرگان را حلقه وصل مقبولیت، جمهوریت و اسلامیت نظام توصیف کرد و اظهار داشت: آنها تلاش می‌کنند نشان دهند که به جز منافع ملی به چیزی نمی‌اندیشند.

وی با بیان اینکه با پیشنهاد دوستان در انتخابات خبرگان ثبت نام کردم، اظهار داشت: در دوره قبل یعنی سال ۸۵ نیز در این انتخابات شرکت کردم در آزمون کتبی و شفاهی موفق بودم و به عنوان اولین فردی که روحانی نبود وارد عرصه شدم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه خبرگان می‌تواند با حفظ اصول و پافشاری به معیارها با نخبگان گفتگو کنند تصریح کرد: این افراد می‌توانند خود را صرف صیانت از ولایت فقیه و عمود خیمه نظام کنند و در راستای تعالی کشور و سعادت مردم گام بردارند.

اسماعیلی افزود: با توجه به سابقه، تجربه و کارنامه برای داوری افکار عمومی وارد صحنه شدم و معتقدم می‌توانم به اندازه خودم به وظایف عمل کنم.

وی ابراز امیدواری کرد که شایسته اعتماد مردم باشد و به دور از هیاهوی بازمانده عمر خود را سپری کند.