حسین پارسایی مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم حجت الله ایوبی خطاب به حسین پارسایی آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب فرهنگی و هنری، شما بنا به پیشنهاد معاون محترم ارزشیابی و نظارت، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه» منصوب می شوید.

نمایش خانگی به عنوان عرصه ای پر مخاطب نیازمند ارتقاء کیفی و کمی محصولات است؛ انتظار می رود ضمن توجه به دفترچه سیاست ها و برنامه های سازمان سینمایی در دولت تدبیر و امید نسبت به پیگیری اولویت های زیر اقدامات شایسته مبذول شد:

-ایجاد شرایط لازم برای تعامل فعال بین تهیه کنندگان آثار سینمایی و ویدیویی

-اهتمام به تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی در قالب حمایت های حقوقی و معنوی از آنان

-ارتقاء کیفی تولیدات داخلی و تنظیم نسبت متعادل با آثار خارجی منتشر شده در شبکه نمایش خانگی

-تحلیل دقیق فرصت های موجود در بازار شبکه نمایش خانگی در داخل و خارج از ایران و تسهیل شرایط حضور تهیه کنندگان در این بازار با حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

-پرهیز از تمرکز گرایی و استفاده مناسب از ظرفیت استان ها در تولید، توزیع و مصرف محصولات شبکه نمایش خانگی

-تلاش در جهت ارتقاء کیفی آثار تولیدی در حوزه نمایش خانگی

توفیقات جنابعالی و همکارانتان را در خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال مسئلت دارم.»

حسین پارسایی متولد ۱۳۴۶ در شهر قم و دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی و استاد دانشگاه است. وی پیشتر رییس مرکز تئاتر شهر، ریاست مرکز هنرهای نمایشی، مدیریت عامل بنیاد فرهنگی رودکی را برعهده داشته است. پارسایی همچنین مشاور عالی هنرهای نمایشی حوزه هنری، عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیری جشنواره های متعدد بین المللی در سال های ۸۳ تاکنون را عهده دار بوده است.