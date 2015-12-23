مدیران اجرایی باید به درستی تربیت شوند/ زمان، برای خطا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی که به شهر مقدس قم سفر کرده است، امروز (چهارشنبه ۲ دی ماه) با اعضای هیأت مدیره جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی با اشاره به اهمیت مفهوم جهاد و شهادت در حرکت انقلاب اسلامی گفت: قطعا مفهوم مجاهدت و شهادت عامل پیشرفت امت اسلام بوده و شما فرزندان شهدا نیز از بیت این تفکر هستید و به طور حتم باید حامل این مفهوم و پیام باشید.

وی ادامه داد: نهاد و تشکل هایی مانند جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار باید به دنبال جانمایی سبک زندگی اسلامی به ویژه ترویج مفهوم جهاد و شهادت باشند، البته قطعا این مسئله یک آرمان دست نیافتنی نیست بلکه می توان آن را به خوبی ترویج داد بنابراین اگر زندگی خالی از این آرمان ها و مفاهیم باشد بر تن افراد لباس ذلت پوشانده می شود.

رئیس مجلس ادامه داد: گاهی زندگی متعارف غباری را بر تفکرات اسلامی از جمله مفاهیمی مانند مجاهدت و شهادت می اندازد که باید با تلاش و فعالیت این غبارها را کنار زد و شفاف سازی این مفاهیم باید در دستور کار باشد.

زمان برای خطا وجود ندارد

لاریجانی با اشاره به اهمیت کادرسازی و تربیت نیروهای متخصص در حوزه اسلامی گفت: از آغاز انقلاب تمام امور و کار با مدیرانی آغاز شد که به تدریج دارای تجربه شدند، اما الان افراد باید به گونه ای تربیت شوند که در زمان اجرا به درستی عمل کنند زیرا زمان دیگر برای خطا وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تربیت مدیران استراتژیک دارای اهمیت بسیاری است، گفت: در این رابطه مسئله آموزش دارای اهمیت بوده و مدیران برجسته کسانی هستند که متناسب با شرایط آموزش دیده تا برای تصمیم گیری درست، ورزیدگی ذهنی پیدا کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس و نمایندگان از تلاش های نهادها و تشکل ها در حوزه فرهنگی و بخش های دیگر استقبال می کنند و ما هم هر کاری را که بتوانیم برای حمایت از این حوزه ها انجام می دهیم.