به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجازه وزارت کشور برای ثبت‌نام از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری سایر استان‌ها در قم، عنوان کرد: تاکنون ۲۲۵ نفر در فرمانداری قم برای حوزه انتخابیه سایر استان‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در آخرین روز ثبت‌نام نیز تاکنون ۹۷ نفر برای سایر استان‌ها و سه نفر نیز برای حوزه انتخابیه قم در مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند.

فرماندار قم در ادامه تعداد داوطلبان برای حضور در حوزه انتخابیه قم را تا کنون ۱۵ نفر اعلام کرد و گفت: چون احتمال کاندیداتوری از وزارت کشور نیز برای قم وجود دارد ممکن است این تعداد افزایش داشته باشد.

وی در ادامه به ثبت نام در پنجمین روز انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره و گفت: ۵۷ نفر در ستاد انتخابات قم و یک نفر در وزارت کشور برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند.

فرماندار قم ابراز کرد: در روز پنجم ثبت نام مجلس ۱۸ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲ نفر خانم بوده‌اند و در مجموع تاکنون چهار خانم از قم کاندیدای شرکت در مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم شده‌اند.

یادآور می‌شود: امروز آخرین روز ثبت نام برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و پنجمین روز ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.