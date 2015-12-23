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۲ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۱۸

رئیس ستاد انتخابات کشور خبرداد:

ثبت نام ۷۸۸ داوطلب در انتخابات خبرگان تا ساعت ۱۹

ثبت نام ۷۸۸ داوطلب در انتخابات خبرگان تا ساعت ۱۹

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: تا ساعت ۱۹ امروز ۷۸۸ داوطلب در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران، آخرین آمار ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تا ساعت ۱۹ را اعلام کرد.

وی گفت: تا ساعت ۱۹ امروز ۷۸۸ نفر داوطلب پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری شده‌اند که از این تعداد ۱۱ نفر خانم و مابقی مرد هستند.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین خاطرنشان کرد: تا این لحظه ۶۹۰ نفر از متقاضیان انتخابات مجلس خبرگان رهبری تمامی مراحل ثبت نام را طی کرده‌اند و ۹۸ نفر در حال انجام مراحل مختلف ثبت‌نام هستند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در آخرین آمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی هم گفت: تا این لحظه ۵ هزار و ۷۹۶ نفر برای انتخابات مجلس مراجعه کرده‌اند که ثبت نام ۵ هزار ۳۴۴ نفر تکمیل و مابقی درحال انجام است

وی همچنین اعلام کرد که از رقم ذکر شده درباره داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۱۲ خانم و ۴ هزار و ۸۳۲ نفر آقا هستند.

به گزارش مهر، ثبت نام از داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری در تهران تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.

کد مطلب 3008241

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