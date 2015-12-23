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۲ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۲۷

در پنجمین روز از ثبت نام نامزدهای حضور در مجلس،

۲۷ نامزد انتخاباتی در سیستان و بلوچستان نام نویسی کردند

۲۷ نامزد انتخاباتی در سیستان و بلوچستان نام نویسی کردند

زاهدان-ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان از ثبت نام ۲۷ نفر در پنجمین روز از ثبت نام نامزدهای داوطلب در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با حضور این افراد، تاکنون ۱۴۲ نفر در شش حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان ثبت نام کرده اند.

علی اصغر جمشید نژاد بیان کرد: طی پنج روز گذشته تنها پنج نفر از این تعداد نام نویسی شده در شش حوزه انتخابیه استان زن بوده است.

وی بیان کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا چهارم دی ماه فرصت دارند با حضور در شش حوزه انتخابیه اصلی استان شامل زاهدان، زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار و ستاد مرکزی وزارت کشور نام نویسی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۸ سیستان و بلوچستان دارای هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 3008243

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