۲۷ نامزد انتخاباتی در سیستان و بلوچستان نام نویسی کردند

رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با حضور این افراد، تاکنون ۱۴۲ نفر در شش حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان ثبت نام کرده اند.

علی اصغر جمشید نژاد بیان کرد: طی پنج روز گذشته تنها پنج نفر از این تعداد نام نویسی شده در شش حوزه انتخابیه استان زن بوده است.

وی بیان کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا چهارم دی ماه فرصت دارند با حضور در شش حوزه انتخابیه اصلی استان شامل زاهدان، زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار و ستاد مرکزی وزارت کشور نام نویسی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۸ سیستان و بلوچستان دارای هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.