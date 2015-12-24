به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته نمایندگان کارگران اعلام کرده اند به‌ زودی بررسی‌های میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.

معاون وزیر کار با بیان اینکه ارزش روز سهام عدالت ۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: طرح واگذاری مدیریت سهام عدالت به تعاونی‌ها در دستور کار است. سید حمید کلانتری با بیان اینکه دولت در نظر دارد مشکلات پیش روی سهام عدالت را با اصلاح آئین نامه ای برطرف کند، به طرحی که در این خصوص تهیه شده است، اشاره کرد و گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود، مدیریت سهام عدالت به یک تعاونی فراگیر عام واگذار می شود.

معاون وزیر کار افزود: با تشکیل این شرکت تعاونی سهامی عام همه اختیارات مربوط به آن و سود حاصله به مردم تعلق می گیرد.

آمارها نشان می دهد وضعیت اشتغال ۲ میلیون نفر قرمز شده و تعداد افرادی که توان تامین مخارج زندگی خود را ندارند، یکساله ۱۳۳ هزارنفر بیشتر شد؛ بنابراین احتمال اینکه با اندک تکانه‌ اقتصادی به گروه بیکاران بپیوندند، وجود دارد.

کارگران می‌گویند پیشنهاد کاهش حقوق نتیجه‌ای جز استرس، ناامنی شغلی و افت دوباره قدرت خرید ندارد و آنها در این باره به رئیس‌جمهور، معاون اول، نوبخت و ربیعی نامه خواهند نوشت و اعتراض‌شان را اعلام می‌کنند.

از ۴۰.۲ میلیون فرد غیرفعال، ۱۱.۳ میلیون نفر ۲۰ تا ۳۴ ساله‌اند که باید در دوره طلایی جستجو برای شغل بوده و یا کاری برای خود دست و پا کرده باشند اما ترجیح می‌دهند در کُنج خانه بنشینند!

تنور گفتگوهای تعیین بسته مزد ۹۵ گرم شده و پیشنهادات گروه‌های مختلف در حال ارائه است. با این وجود، اگر روال سال‌های اخیر طی شود، افزایش حداقل مزد سال آینده رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.

با اینکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان تامین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است.