به گزارش خبرنگار مهر، سازمان مدیریت پیشنهادی در قالب برنامه ششم توسعه مطرح کرده به این مضمون که برای ایجاد انگیزه و تحریک کارفرمایان برای جذب نیروهای متقاضی کار زیر ۲۹ سال کشور، افراد دو سال را با حقوقی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در سال کار کنند تا شاید بتوانند رضایت کارفرما را برای امضای قرارداد همکاری جلب کنند!

از این نوع پیشنهاد می توان در برنامه های چهارم و پنجم توسعه سراغ گرفت که دولت برای تحریک کارفرمایان در جذب نیروی مازاد، تشویق‌ها و تخفیفات بیمه ای ارائه کرده بود اما حالا می گوید دیگر حاضر نیست از خودش برای نیروی کار هزینه کند و اگر فرد می خواهد واقعا شغلی پیدا کند، خود بخشی از حقوق و دستمزدش را ببخشد.

این طرح حقوقی سازمان مدیریت در روزهای اخیر باعث موجی از نگرانی و انتقاد جامعه کارگری و همچنین جوانان جوینده شغل شده و افراد می گویند وقتی با ۷۱۲ هزارتومان حداقل مزد مصوب شورای عالی حتی نمی توان چند روز اول ماه را سر کرد، چگونه دولت انتظار دارد افراد ۲۵ درصد آن را هم ببخشند؟

یک پرسش از دولت

جوانان می‌خواهند بدانند آیا دولت تدبیر و امید که می گوید مهمترین مشکل داخلی اش بیکاری جوانان است را با چنین روشی می خواهد حل کند؟ نمایندگان کارگران می گویند چاره حل معضل بزرگ بیکاری، کم کردن حقوق و دستمزد نیروی کار نیست و دولت اگر واقعا به دنبال حل این مشکل است، راهکارها و ابزارهای موثرتری را در اختیار دارد.

نمایندگان کارگری کشور معتقدند همزمان شدن پیشنهاد سازمان مدیریت برای برنامه ششم توسعه با آغاز نشست‌های تعیین بسته حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، می تواند تاثیرات منفی بر روند مذاکرات آنها با کارفرمایان داشته باشد و چراغ سبز دولت به قانونی شدن عبور کارفرمایان از خط قرمز حقوق و دستمزد می تواند به تضعیف دوباره معیشت خانوار کارگری بیانجامد.

آنها می خواهند بدانند چرا در شرایط بسیار نامناسب حقوق و دستمزد نیروی کار و در زمانی که حقوق اقشار کم درآمد توان تامین معیشت آنها را ندارد و از این بابت بسیاری از مشمولان قانون کار در تنگناهای مالی قرار دارند، دولت باید صحبت از کاهش حقوق و دستمزد کند؟

جامعه کارگری معتقد است زیرمجموعه های رئیس جمهور اعتقادات وی درباره واقعی شدن حقوق و دستمزد نیروی کار را ندارند و به زعم خود در این زمینه عمل می کنند. متاسفانه این طرز فکر در دو سال گذشته، بیشتر شکل و شمایل حمایت دولت از کارفرمایان، بدون در نظر گرفتن حقوق نیروی کار داشته در صورتی که دولت باید با نگاه به تقویت قدرت خرید خانوار کارگری، از کارفرمایان نیز در جای دیگری حمایت‌های لازم را داشته باشد.

جو روانی پیشنهاد عجیب مزدی سازمان مدیریت

کارشناسان می‌گویند میزان حقوق و دستمزد فعلی نیروی کار به ویژه در بخش حداقل دستمزد، از کمترین ارقامی است که در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار وجود دارد؛ حال در چنین وضعیتی دولت به جای ارائه راهکارهایی برای افزایش ویژه دریافتی نیروی کار و یا ارائه برنامه زمان‌بندی برای واقعی شدن و تعیین منصفانه حقوق‌ها، طرحی را برای کاهش حداقل دستمزد ارائه می کند که نگرانی شدیدی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارگروه مزد کارگران در چهارشنبه هفته جاری نشست خواهد داشت، گفت: متاسفانه پیشنهادات مزدی مجموعه تحت مدیریت محمدباقر نوبخت در سازمان مدیریت، بدون کارشناسی و اطلاع از اوضاع جامعه کارگری و حقوق بگیران بوده و جو بسیار بدی در بین اقشار کم درآمد ایجاد کرده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: ایجاد چنین رویه هایی برای سرکوب مزدی کارگران عادلانه نیست و حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی نیز حتی نمی‌تواند یک پنجم هزینه های ماه اقشار ضعیف را تامین کند، آنگاه در این شرایط پیشنهاد می‌دهند حقوق‌ها کاهش یابد!

عباسی با بیان اینکه زیر ۲۹ ساله ها مهمترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می‌شوند و نباید به آنها نگاه اینچنینی داشته باشیم که می‌توان برایشان دستمزد پایین تری را در نظر گرفت، گفت: بسیاری از افراد در این سنین متاهل و حتی دارای فرزند هستند؛ آیا می توان برای فردی با این ویژگی ۵۳۴ هزارتومان حقوق تعیین و پرداخت کرد؟

نماینده کارگران: لطفا استرس وارد نکنید

وی با طرح این پرسش که سازمان مدیریت در این پیشنهاد چه هدفی را دنبال می کند؟ اظهارداشت: این پیشنهادات و طرح‌ها جز وارد کردن فشار به زندگی اقشار کم درآمد و افزودن استرس نیروی کار، فایده دیگری نخواهد داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: به نظر می رسد وزیر کار خیلی از برنامه سازمان مدیریت و پیشنهادات تا قبل از جمع بندی مطلع نبوده؛ وگرنه احتمالا پیشگیری می‌کرد. سئوال ما این است که چرا پیشنهاداتی غیرکارشناسی و بدون جلب نظر فعالان حوزه تهیه و ارائه می‌کنند که در نهایت منجر به ناامنی شغلی و استرس نیروی کار کشور می‌شود.

به گفته عباسی، دولت یکدفعه بیاید و بگوید کار کنید تا تنها شکمتان را پُر کنیم و دیگر اینقدر ماده و تبصره لازم ندارد. ما در این زمینه حتما به شخص رئیس جمهور، معاون اول وی، وزیر کار و رئیس سازمان مدیریت نامه خواهیم نوشت و مراتب اعتراض و نگرانی جامعه کارگری را اعلام خواهیم کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه دولت تنها دستور می‌دهد و خودش عمل نمی‌کند. کجا مدیریت کرده‌اند که قیمت ها بالا نرود؟ آیا واقعا قدرت خرید اقشار کم درآمد تقویت شده است؟ اینکه تنها در حد گفتن باشد که کمک می کنیم، مشکلی حل نمی شود.

وی افزود: برداشت جامعه کارگری این است که سازمان مدیریت می‌خواهد ما به دنبال حقوق و مزایای جدیدی نباشیم و تنها برای حفظ همان ۷۱۲ هزارتومان حداقل مزد بجنگیم اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد و ما به دنبال افزایش‌های جدید در بسته مزد سال آینده هستیم.