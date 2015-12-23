دمیرتاش: انتقاد خود از سرنگونی هواپیمای روسی را اعلام کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق های ترکیه و از مخالفان سرسخت سیاست های دولت این کشور با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف درباره مبارزات کردها علیه داعش و همچنین روابط ترکیه و روسیه، گفتگو کردند. وزیر امور خارجه روسیه، در این دیدار گفت: ما آگاهیم که کردهای عراقی و سوری دست در دست یکدیگر علیه تهدیدات دولت اسلامی و دیگر گروههای افراطی می جنگند.

وی تاکید کرد: ما علاقمندیم تا در مورد کارهای آینده مان نظرات شما را از همه جهات جویا شویم. در این دیدار همچنین دمیرتاش، از اقدام ماه پیش ترکیه در سرنگون کردن هواپیمای نظامی روس انتقاد کرد.

وی گفت: به وضوح از اقدام دولت ترکیه در ساقط کردن این هواپیما انتقاد کردیم. روز سه شنبه، صدها نفر در شهر کردنشین دیاربکر ترکیه در واکنش به سرکوب و عملیات نظامی علیه کردها تظاهرات کردند.

بنابر گزارشها، درگیری ارتش ترکیه با مخالفان کرد در جنوب شرق این کشور، تاکنون ۱۲۷ کشته بر جا گذاشته است.