۱۰۳ میلیون دلار کالای غیرنفتی از لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان لرستان با اشاره به میزان صادرات استان طی هشت ماه نخست امسال اظهار داشت: در مدت زمان یاد شده بیش از ۱۰۳ میلیون و ۶۳۲ هزار دلار کالا از لرستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه این میزان طی سال گذشته ۵۳ میلیون و ۶۲۲ هزار دلار بوده است گفت: با این اوصاف میزان صادرات غیر نفتی لرستان طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳.۲۶ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه از مجموع صادرات کالاهای غیر نفتی لرستان ۳۰ میلیون و ۸۴۱ هزار دلار از طریق گمرک لرستان صادر شده است افزود: میزان صادرات کالای غیر نفتی از گمرک لرستان طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۷۷ درصد رشد داشته است.

صفی خانی تصریح کرد: امسال حدود ۳۰ درصد از کالاهای غیر نفتی لرستان از طریق گمرک استان صادر شده است.

وی با اشاره به صادرات ۳۴ نوع محصول از استان لرستان عنوان کرد: این محصولات به ۲۷ کشور دنیا صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ۶۷ درصد از حجم صادرات لرستان مربوط به بخش صنعت، ۲۱ درصد معدن و ۱۲ درصد به بخش کشاورزی عنوان کرد.