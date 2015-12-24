رعایت اصل بی طرفی ملاک عمل برگزار کنندگان انتخابات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان صبح پنج شنبه در دومین جلسه هیئت بازرسی انتخابات استان سمنان در محل استانداری، بر اجرای دقیق قوانین و مقررات، رعایت اصل بی طرفی و بستر سازی برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد.

وی انتخابات پیش رو را به دلیل آنکه جزو اولین انتخابات دولت تدبیر و امید است، دارای اهمیت فراوان دانست و افزود: همه دست اندرکاران امر انتخابات علی الخصوص ارکان هیئت های بازرسی می بایست مقید به اجرای دقیق قوانین و رعایت اصل بی طرفی بوده و مشارکت حداکثری را مدنظر داشته باشند.

همتیان اصل تشکیل هیئت بازرسی را مستند به ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آیین نامه مجلس خبرگان رهبری دانست و اظهار داشت: در مفاد مذکور وزارت کشور را مسئول اجرای انتخابات و مسئول حسن جریان انتخابات دانسته لذا به همین منظور مأمورانی را برای بازرسی و کنترل در جریان انتخابات مشخص می کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سمنان با اشاره به وظایف هیئت بازرسی انتخابات مبنی بر کنترل جریان انتخابات در سطح استان و حصول اطمینان از انجام صحیح، دقیق و به موقع وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی انتخابات گفت: انتظار می رود اعضای هیئت بازرسی با توجه به اهمیت انتخابات پیش رو اهتمام ویژه ای را در این خصوص معمول دارند.

همتیان با تاکید بر اهمیت فضاهای مجازی بیان کرد: باید توجه بیشتری به این امر نشان داد.

وی از اعضای حاضر در جلسه درخواست کرد تا ضمن اشرافیت کامل به قوانین و مقررات انتخاباتی اهتمام ویژه ای نسبت به امر انتخابات داشته تا انتخاباتی سالم و به دور از حاشیه داشته باشیم.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و دبیر هیأت بازرسی انتخابات استان سمنان نیز ضمن تقدیر و تشکر از اقداماتی که هیأت بازرسی انتخابات استان تاکنون صورت داده است و با اشاره به مکاتبه رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور گفت: در نظر است به منظور اطلاع رسانی صحیح و به موقع و ارائه گزارش های لحظه ای سامانه ای به نام سامانه سهبا (سامانه هوشمند بازرسی انتخابات) در ستاد وزارت کشور ایجاد شود تا امکان ارتباط آنلاین تمامارکان بازرسی با یکدیگر برقرار شود.

جعفر معینیان اضافه کرد: تمام هیأت های بازرسی می بایست ضمن ارزیابی دقیق از فرآیند برگزاری انتخابات و چگونگی اجرای قوانین و مقررات و همچنین آسیب شناسی موضوعات و مستندسازی آن، گزارش جامعی از نقاط مثبت و منفی، تهدیدها و فرصت ها در حوزه تحت مسئولیت تهیه و به هیأت بازرسی انتخابات ارسال تا پس از بررسی و جمع بندی به هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور برای بهره برداری در اصلاح رویه ها در انتخابات آتی ارائه شود.

سید حسن میرعماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی و عضو هیأت بازرسی انتخابات استان و همچنین اسماعیل غنیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو هیأت بازرسی انتخابات استان مطالب و نظرات خود را پیرامون برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر انتخابات پیش رو و بازرسی جامع از حسن جریان انتخابات ارائه کردند.

در پایان جلسه ضمن قرائت سوگند نامه اعلام وفاداری توسط اعضاء، باتوجه به دریافت اسامی پیشنهادی اعضای هیأت های بازرسی انتخابات شهرستانهای استان سمنان از جانب فرمانداری ها، طی بررسی های لازم و پیشنهادات اعضای هیأت بازرسی انتخابات استان، اعضای هیأت های بازرسی انتخابات شهرستان های تابعه تعیین و انتخاب شدند.