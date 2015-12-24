هیچ حب و بغضی در تائید صلاحیت داوطلبان انتخابات اعمال نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک‌بخت ظهر پنجشنبه در گردهمایی اعضای هیئت اجرایی انتخابات شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان همدان با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: امیدوارم هیئت اجرایی انتخابات در استان همدان هماهنگی لازم را برای برگزاری انتخابات سالم داشته باشد.

وی در ادامه سخنانش بیان داشت: نهایت استفاده را باید از توفیقی که دولت تدبیر و امید در سطح بین‌الملل داشت برای پیشرفت کشور و استان همدان داشته باشیم.

استاندار همدان در این خصوص بیان کرد: دولت تدبیر و امید درزمینهٔ مذاکرات توفیق ارزشمندی داشته و با مذاکره در برابر همه کشورهای دنیا، درنهایت حقانیت ایران به دنیا اثبات شد.

نیک‌بخت با تأکید بر اینکه با موفقیت در مذاکرات شاهد حضور شرکت‌های بین‌الملل برای سرمایه‌گذاری در کشور خواهیم بود، اظهار کرد: کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران از هم سبقت می‌گیرند و این موضوع افتخاری برای ملت ایران است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با عقلانیت حق ایران را ثابت کرد، افزود: دنیا در مذاکرات فهمید که هیچ گزینه جنگی در برابر ایران کارساز نیست و نباید فراموش کرد که هدایتگری و ارشاد و حضور فعال مقام معظم رهبری اثرگذاری شایسته در مذاکرات داشت.

نیک‌بخت عنوان داشت: باید قدردان تلاش و کوشش تعامل دولت تدبیر و امید باشیم و حالا که تحریم‌ها برداشته می‌شود باید از این فرصت برای جبران مافات استفاده کنیم که این موضوع نیازمند همکاری هیئت‌های اجرایی در انتخابات و جمع حاضر است.

استاندار همدان خطاب به هیئت‌های اجرایی انتخابات در استان همدان گفت: مطمئن‌ترین افراد را انتخاب کردیم و با توجه به همکاری خوب و شایسته و بی‌غرض و بدون مانع‌تراشی از هیئت مرکزی استان این هیئت انتخاب‌شده است.

هیئت اجرایی انتخابات معتمدینی برای برگزاری انتخابات هستند

نیک‌بخت با تأکید بر اینکه هیئت اجرایی انتخابات معتمدینی برای برگزاری انتخابات هستند، افزود: مقام معظم رهبری در دو زمینه بر انتخابات تأکید کردند که یکی حق‌الناس بودن رأی مردم و دیگری آفریدن حماسه سیاسی در انتخابات است که هردو به هم ارتباط دارند.

وی افزود: وقتی مردم بدانند که رأی آن‌ها حق‌الناس بوده پای صندوق‌های رأی می‌آیند و حماسه خلق می کنند و امسال که دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را پیش روداریم باید تلاش خود را برای حضور حداکثر مردم داشته باشیم.

استاندار همدان در ادامه سخنانش بر رعایت حق‌الناس بودن رأی مردم از سوی هیئت اجرایی انتخابات تأکید کرد و بیان داشت: وقتی مجلس شورای اسلامی از انسان‌های کارشناس و معتقد به همه شئون بین‌المللی تشکیل‌شده باشد قطعاً می‌توانیم در سطح بین‌المللی از شرایط پساتحریم نهایت استفاده را بکنیم.

نیک‌بخت تأکید داشت: باید بهترین نماینده را به مجلس بفرستیم و آدم‌هایی باشند که کشور را بالا ببرند و نه اینکه فقط بگوومگوهای داخلی بپردارند.

وی با اشاره به اینکه داشتن مجلس قوی درخور صلابت و عظمت ایران است، اظهار کرد:. در برهه حساسی قرار داریم چراکه بدون پذیرش هیچ حرف زوری در مذاکرات توفیق پیدا کرد‌یم و توانستیم تحریم‌ها را لغو کنیم و این شایستگی نشان می هد که باید مجلسی متناسب با این توفیقات داشته باشیم.

استاندار همدان با تأکید بر این موضوع که مردم باید بدانند که رأی آن‌ها در انتخابات حق‌الناس است، بیان کرد: از روزی که هیئت اجرایی شروع به کار می‌کند باید حق‌الناس بودن رأی مردم را در نظر بگیرد.

نیک‌بخت خطاب به هیئت اجرایی انتخابات در استان همدان گفت: کار هیئت اجرایی مهم بوده و صلاحیت کاندیدا را بررسی و اعلام می‌کند و تائید صلاحیت باید بر اساس مستندات قانونی و رسمی باشد و حیثیت و سوابق مردمی که در نزد هیئت اجرایی بوده حفظ شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ حب و بغضی در تائید صلاحیت اعمال نشود، افزود: در تائید صلاحیت کاندیداها اصل را بر برائت کاندیدا بگذارید و مگر با سند و استناد به قانون فردی را رد صلاحیت کنید.

استاندار همدان بابیان اینکه شنیده‌ها و گفته‌ها برای هیئت اجرایی در تائید صلاحیت و یا رد صلاحیت کاندیدا ملاک نیست، عنوان داشت: این هیئت، معتمدین فرماندار و استاندار بوده و باید با فرمانداران هم‌کلام باشند.

نیک‌بخت بابیان اینکه حقوق شهروندی و دین و اعتقاد برای هیئت اجرایی استان همدان مهم است، گفت: ترفندهای زیادی در انتخابات ایجاد می‌شود که باید دقت نظر داشته باشید.

وی اظهار داشت: قانون کاملی برای انتخابات وجود دارد و دقت کنیم که در صلاحیت‌ها حقی از کسی ضایع نشود و انتخابات سالمی در استان برگزار شود.

استاندار همدان با تأکید بر رعایت حقوق کاندیداها و انتخاب شوندگان، اظهار داشت: هیئت اجرایی انتخابات حق ندارد طرفدار کسی باشد چراکه هیئت اجرایی امانت‌دار مردم بوده و باید از حقوق مردم دفاع کند.