داوطلبان ثبت نامی لرستان در انتخابات مجلس به ۲۲۹ نفر رسید

سید سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد داوطلبان ثبت نامی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در لرستان اظهار داشت: در مجموع ۱۹ داوطلب مجلس خبرگان رهبری و ۲۲۹ داوطلب مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: از تعداد ۲۲۹ داوطلب ثبت نام شده در مجلس شورای اسلامی استان، به تفکیک حوزه های انتخاباتی شهرستان الیگودرز ۱۳ نفر، بروجرد ۴۷ نفر، پلدختر ۱۱ نفر، خرم آباد و دوره چگنی ۶۵ نفر، دلفان و سلسله ۲۹ نفر، دورود و ازنا ۳۴ نفر و کوهدشت و رومشکان ۳۰ نفر هستند.

شاهرخی با بیان اینکه از مجموع ۲۲۹ داوطلب ۹ نفر زن و ۲۲۰ نفر مرد بوده اند خاطر نشان کرد: پس از پایان ثبت نام داوطلبین انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری پرونده ها تکمیل و به ستاد انتخابات کشور ارسال شد تا از طریق وزارت کشور به هیئت نظارت مرکزی شورای نگهبان تحویل و صلاحیت داوطلبین توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شود.