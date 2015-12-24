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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

داوطلبان ثبت نامی لرستان در انتخابات مجلس به ۲۲۹ نفر رسید

داوطلبان ثبت نامی لرستان در انتخابات مجلس به ۲۲۹ نفر رسید

خرم آباد - رئیس ستاد انتخابات لرستان از افزایش تعداد داوطلبان ثبت نامی انتخابات مجلس این استان به ۲۲۹ نفر خبر داد.

سید سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد داوطلبان ثبت نامی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در لرستان اظهار داشت: در مجموع ۱۹ داوطلب مجلس خبرگان رهبری و ۲۲۹ داوطلب مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: از تعداد ۲۲۹ داوطلب ثبت نام شده در مجلس شورای اسلامی استان، به تفکیک حوزه های انتخاباتی شهرستان الیگودرز ۱۳ نفر، بروجرد ۴۷ نفر، پلدختر ۱۱ نفر، خرم آباد و دوره چگنی ۶۵ نفر، دلفان و سلسله ۲۹ نفر، دورود و ازنا ۳۴ نفر و کوهدشت و رومشکان ۳۰ نفر هستند.

شاهرخی با بیان اینکه از مجموع ۲۲۹ داوطلب ۹ نفر زن و ۲۲۰ نفر مرد بوده اند خاطر نشان کرد: پس از پایان ثبت نام داوطلبین انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری پرونده ها تکمیل و به ستاد انتخابات کشور ارسال شد تا از طریق وزارت کشور به هیئت نظارت مرکزی شورای نگهبان تحویل و صلاحیت داوطلبین توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شود.

کد مطلب 3008659

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