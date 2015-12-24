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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

در ششمین روز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس؛

نام نویسی ۱۰ نفر در حوزه انتخابیه پاکدشت

نام نویسی ۱۰ نفر در حوزه انتخابیه پاکدشت

تهران-در ششمین روز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس، ۱۰ نفر در حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین روز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های اصلی ستاد انتخابات شهرستان های استان تهران سپری شد.

حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت، روز شلوغ و پرکاری را سپری کرد و ۱۰ نفر برای نشستن بر صندلی نمایندگی مجلس از این حوزه انتخابیه، اقدام به ثبت نام کردند.

اگرچه طی پنج روز، ۱۰ نفر در حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت ثبت نام کرده بودند اما در ششمین روز ثبت نام، به میزان پنج روز گذشته، نامزدهای انتخاباتی به ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت مراجعه کردند.

حضور ۲۰ نامزد انتخاباتی در حوزه انتخاباتی شهرستان پاکدشت

هادی تمهیدی رییس ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت نام ۱۰ نفر در ششمین روز نام نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس اظهار داشت: ۱۰ نفر برای داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه پاکدشت، ثبت نام کردند.

وی افزود: بدین ترتیب تاکنون ۲۰ داوطلب نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت، ثبت نام خود را انجام دادند.

کد مطلب 3008767

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