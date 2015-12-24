مصطفی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار ثبت‌نامی های حوزه انتخابیه یزد (یزد و اشکذر) ۳۳ نفر بود که امروز با ثبت نام ۲۰ نفر دیگر، آمار کاندیداهای این حوزه به ۵۳ نفر رسید.

وی بیان کرد: در حوزه انتخابیه مهریز (ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز) تا دیروز ۲۰ نفر اقدام به ثبت‌نام کرده بودند که امروز با مراجعه هشت نفر دیگر، آمار علاقمندان به شرکت در این رقابت انتخاباتی در حوزه انتخابیه مهریز به ۲۸ نفر رسید.

سالاری خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه تفت (تفت و میبد) نیز تا دیروز ۱۵ نفر برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات تفت مراجعه کردند که با ثبت‌نام هفت دیگر، اکنون ۲۲ نفر از این حوزه انتخابیه کاندیدای ورود به مجلس شورای اسلامی هستند.

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه اردکان نیز تنها هفت نفر داوطلب شرکت در این رقابت انتخاباتی شده اند که شش نفر آنها تا دیروز اقدام به ثبت‌ نام کرده بودند و امروز یک نفر دیگر با حضور در فرمانداری اردکان و ستاد انتخابات این شهرستان، ثبت‌نام شد.

سالاری خاطرنشان کرد: از میان کاندیداهای ثبت‌ نام شده، هشت نفر زن هستند که همگی از حوزه انتخابیه یزد برای شرکت در انتخابات داوطلب شده‌ اند.

وی افزود: همچنین در میان ثبت ‌نام شدگان در حوزه ‌های انتخابیه مختلف، ۱۹ کاندیدا دارای مدرک دکترا و تعدادی نیز در حال تحصیل در این مقطع تحصیلی هستند.