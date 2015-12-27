ادعای ورود غیرقانونی کشتی چینی به آبهای ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گارد ساحلی ژاپن مستقر در دریای چین جنوبی ادعا می کند یک ناوچه جنگی چین وارد آبهای متعلق به این کشور شده است. نیروی دریایی ژاپن می گوید این اولین بار است که یک کشتی چینی به آبهای این کشور تجاوز می کند.

یک سخنگوی گارد ساحلی ژاپن می گوید ناوچه جنگی چین در آبهای جزایر سنکاکو مشاهده شده است که به طور غیر قانونی وارد این آبها شده است که بعد از ۷۰ دقیقه منطقه را ترک کرده است.

به گفته گارد ساحلی ژاپن این ناوچه جنگی روز سه شنبه هفته گذشته نیز در منطقه مشاهده شده بود.

جزایر دریای چین جنوبی در ماههای اخیر موضوع اختلاف و تنش بین چین و کشورهای آسیای جنوبی شرقی با حمایت آمریکا شده است.

چندی پیش آمریکا در حمایت از کشورهای آسیایی ناوهای جنگی خود را به دریای چین جنوبی اعزام کرده بود.

در واکنش به ادعای گارد ساحلی ژاپن مقامات نظامی چین اعلام کردند کشتی مورد نظر سلاح جنگی حمل نمی کرده و اقدامی نیز در آبهای ژاپن انجام نداده است.