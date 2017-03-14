هشدار چین به ژاپن درباره اعزام کشتی جنگی به دریای چین جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تنش ها در دریای چین جنوبی با اعزام بزرگترین کشتی جنگی ۲۴ هزار تُنیِ ژاپن به دریای چین جنوبی میان پکن و توکیو بالا گرفت.

«هوا چون اینگ» (Hua Chunying) سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در این باره اعلام کرد: ما درباره این موضوع تا کنون پاسخی رسمی از سوی ژاپن دریافت نکرده ایم.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره اعلام کرد: اگر چنین اقدامی تنها یک دیدار عادی برای رفتن به چندین کشور از طریق عبور از دریای چین جنوبی باشد، ما هیچ مخالفتی با آن نداریم.

«هوا چون اینگ» در این باره ادامه داد: ما امیدواریم این اقدام در راستای تبادلات عادی و معمول میان کشورهای مرتبط بوده و بتواند نقش مؤثری را در ارتقای صلح و ثبات منطقه ای ایفا کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اما در صورتیکه رفتن به دریای چین جنوبی با نیات دیگری همراه باشد، آنگاه موضوع تغییر خواهد کرد.

لازم به ذکر است، چین سال ها است ادعای مالکیت بر منابع دریای چین جنوبی را مطرح کرده است. از سوی دیگر آمریکا به بهانه هایی از قبیل حمایت از کشورهای این منطقه در جزایر مورد مناقشه در برابر چین و نیز قانون کشتی رانی آزاد و در واقع در راستای سیاست مهار پکن، به تنش ها در این منطقه دامن می زند.

در همین راستا، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری در یک مصاحبه مطبوعاتی بر تعهد ایالات متحده در دفاع از جزایر ژاپنیِ مورد ادعای چین، تأکید کرده بود.

وی در این باره گفته بود: باید این را روشن کنم که ما به سیاست طولانی مدتمان در مورد جزایر «سِنکاکو» ادامه خواهیم داد. آمریکا، طبق ماده ۵ از معاهده امنیتی آمریکا- ژاپن، همچنان مالکیت این جزایر توسط ژاپن را به رسمیت خواهد شناخت.

طبق این ماده، آمریکا باید از قلمرو دولت ژاپن، که جزایر سنکاکو هم جزء آن است، دفاع کند. این در حالی است که چین این مجمع الجزایر که در دریای چین شرقی واقع شده و غیرقابل سکونت است را از آنِ خود می داند.