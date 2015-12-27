۲۰۶ نفر در زنجان برای رقابت انتخاباتی سال جاری ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری زنجان افزود: در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از استان زنجان ۱۸۷ نفر ثبت نام کرده اند.

وی اظهار کرد: در دوره گذشته از استان زنجان برای مجلس شورای اسلامی ۷۴ نفر ثبت نام کرده بودند که امسال شاهد افزایش قابل توجهی بودیم.

استاندار زنجان به انتخابات مجلس خبرگان نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا از استان ۱۹ نفر برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند که از این تعداد یک نفر خانم و مابقی آقا هستند.

انصاری تاکید کرد: از استان زنجان پنج نفر به مجلس شورای اسلامی و یک نفر هم به مجلس خبرگان راه خواهند یافت.

وی افزود: از تعداد ۱۸۷ نفری که برای مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند، ۱۶۱ نفر را آقایان و ۲۶ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که حضور بانوان بسیار چشمگیر و گسترده بوده است.

استاندار زنجان تصریح کرد: از حوزه انتخابیه زنجان و طارم ۱۰۴نفر ثبت نام کرده اند که ۱۸ نفر آنان زن و مابقی مرد هستند.

انصاری افزود: از حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه، ۳۶ نفر ثبت نام کرده اند که پنج نفر آنان زن هستند.

وی در خاتمه یاد آور شد:۲۰ نفر از حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۹ نفر آقا و یک نفر خانم هستند و از تعداد ۲۷ نفر ثبت نام کننده در حوزه انتخابیه خدابنده ۲۶ نفر آقا و دو نفر خانم هستند.