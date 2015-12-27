به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود اصغری صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده و جمعی از مأموران انتظامی شهرستان ورامین با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به اعتقادات و باورهای ملت ایران اظهار داشت: دشمن به وسیله ابزارها و وسائل مختلف به دنبال دور کردن ملت ایران، به ویژه جوانان و نوجوانان از مکتب نورانی اسلام است.

وی افزود: دشمن برای رسیدن به اهداف خود، هزینه های بالایی را در نظر گرفته و با برنامه ریزی حرکت می کند و در این راستا همه ما نقش مهمی را برای مقابله با این توطئه ها داریم.

اصغری فعالیت ارزشی را در جامعه ناکافی دانست و ادامه داد: باید این گونه فعالیت ها گسترش پیدا کند که امیدوارم این مهم با همت همه مسئولان توسعه یابد.

وی با اشاره به در پیش بودن سالروز حماسه نهم دی و خروش ملت ایران در برابر فتنه ۸۸، بیان داشت: ماه ها قبل از انتخابات سال ۸۸ شاهد بودیم که افرادی کمیته صیانت از آرا را به وجود آوردند و همین را زمینه ای برای ایجاد مشکلات بعدی کردند.

فرمانده سپاه ورامین یادآور شد: امروز نیز دشمنان و مخالفان نظام اسلامی به دنبال ایجاد مشکل برای کشور هستند و در این راستا وظیفه نیروهای متدین و متعهد، سنگین است.

اصغری در خاتمه با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال همدلی و همزبانی، اظهار داشت: برخی به دنبال دو قطبی کردن جامعه هستند اما نامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به نام همدلی و همزبانی، ضرورت مقابله با توطئه های دشمن را به همه ما یادآور می شود.