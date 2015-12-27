مددجویان از پرداخت حق الوکاله معاف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور قمشه، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد و عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه این تفاهم نامه با هدف ترغیب و تشویق مددجویان تحت حمایت کمیته امداد برای استفاده از نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری، تشویق روحیه نیکوکاری دربین جامعه حقوقدانان و نخبگان، جلوگیری از مشکلات حقوقی ، تسهیل در احقاق حقوق و رسیدگی به دعاوی له و علیه مددجویان امضاء کردند.

معافیت مددجویان از پرداخت حق الوکاله و هزینه مشاوره وکیل، هزینه کارشناسی و ارائه خدمات معاضدت قضایی و خدمات کارشناسی همراه تخفیف در دستمزد کارشناسی از مهمترین مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود.

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دراین تفاهم نامه متعهد به ارائه خدمات کارشناسی معاضدتی قضایی وکلا و خدمات کارشناسی در مناطق محروم یا دارای مددجوی فراوان به شکل معافیت از حق الوکاله و حق مشاوره به شکل تخفیف و کاهش تعرفه در خصوص هزینه های کارشناسی و معافیت از پرداخت حق الوکاله و حق مشاوره وکیل یا پرداخت هزینه یا وسیله اجرای قرار کارشناسی شده است.

براساس این تفاهم نامه، اطلاع رسانی به مددجویان تحت پوشش برای بهره مندی از معافیت ها و معرفی مددجویان تحت حمایت به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه از تعهدات کمیته امداد است که بر این اساس هرفرد مددجو می تواند یکبار درسال با تخفیف ۵۰ درصد از خدمات معافیت و مشاوره قوه قضاییه استفاده کند.

همچنین در این تفاهم نامه کمیته امداد متعهد به معرفی مددجویان تحت حمایت طی نامه رسمی به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه شده است که در این راستا به ازای هر ۱۰ مددجویی که از سوی کمیته امداد به مرکز امور مشاوران حقوقی ارجاع داده می شود یک مددجو از خدمات کارشناسی قوه قضاییه به صورت کامل بهره مند می شود.

مدت اجراي اين تفاهم نامه به مدت دو سال است که در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.