تخلفی در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح یکشنبه در نشست مشترک مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات مرکز استان و همچنین اعضای هیئت اجرائی بر انتخابات شهرستان ساری، اظهار کرد: بار اصلی برگزاری انتخابات بر عهده اعضای هیئت اجرایی و مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات است.

وی بابیان اینکه از ابتدای شروع ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اقدامات بسیاری توسط همکاران ما در فرمانداری ساری در حوزه حراست، فناوری و اطلاعات، پشتیبانی، اطلاع‌رسانی و دیگر بخش‌ها انجام شد، افزود: اغلب نامزدهای انتخابات با حامیان خود برای ثبت‌نام حضور داشتند و فضا برای فعالیت رسانه‌ها هم فراهم بود.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه بتوانیم فضای رسانه‌ای کافی برای نواخته شدن زنگ انتخابات در شهرستان فراهم کرده و انگیزه و شورونشاط برای برگزاری انتخابات ایجاد کنیم سعی کردیم محدودیتی برای حضور رسانه‌ها قائل نباشیم، گفت: برای نخستین بار، در زمان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اتاقی را در فرمانداری ساری به خبرنگاران اختصاص دادیم تا بتوانند از نامزدهای انتخابات، خبر و گزارش تهیه کنند.

این مسئول بابیان اینکه تاکنون حتی یک مورد گزارش هم از طرف نامزدهای انتخابات درباره روند فعالیت اعضای هیئت اجرایی و ستاد انتخابات مرکز استان به دست ما نرسیده است، تصریح کرد: رضایت کامل از اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات وجود دارد.

حسین زادگان با اشاره به اینکه مازندران به‌عنوان شعبه فرعی ارامنه شمال کشور، انتخابات ارامنه را هم در ساری برگزار می‌کند، ادامه داد: اعضای هیئت اجرایی این بخش هم بدون هیچ حاشیه‌ای انتخاب شدند و شعبه‌ای هم برای اخذ آرای ارامنه در نظر گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه تعداد شرکت‌کنندگان ارامنه شمال کشور در انتخابات محدود است اما همه امکانات برگزاری انتخابات را برای ارامنه هم فراهم کردیم.

۴۵ داوطلب در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ساری و میاندرود ثبت نام کرده اند.