ایران طرفدار جنگ قیمت نفت نیست/ دنیا خود را آماده قحطی نفت کند

سیدمحمد علی خطیبی در گفتگو با مهر درباره تحولات بازار نفت، گفت: نفت خام یک کالای استراتزیک در اقتصاد جهان بوده اما برخورد برخی از کشورهای تولیدکننده نفت با طلای سیاه برخوردی با یک کالای عادی بوده تا استراتژیک و این موضع جایگاه و اعتبار نفت در تحولات بازار را به شدت متزلزل کرده است.

نماینده سابق ایران در اوپک با اعلام اینکه نفت خام یک کالای تجدید پذیر نیست و عمر ذخایر نفت خام جهان روزی به پایان می رسد، تصریح کرد: هم اکنون برای برخی از تولیدکنندگان هزینه پایین تولید نفت به یک رانت و برگ برنده تبدیل شده و این در حالی است که ارزش واقعی نفت بیش از قیمت های فعلی در بازار است.

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به کاهش شدید سرمایه گذاری های آتی در صنایع نفت و گاز جهان به دنبال سقوط آزاد بهای طلای سیاه، اظهار داشت: ریسک سرمایه گذاری با کاهش قیمت نفت به شدت افزایش یافته و با ادامه این روند تا چند سال آینده قطعا بازار جهانی انرژی با قحطی و کمبود شدید نفت مواجه خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد انرژی با یادآوری اینکه ثبات قیمت جهانی نفت خام به نفع تمام کشورهای تولید کننده است، بیان کرد: با کاهش شدید سرمایه گذاری قحطی و کمبود نفت خام در سال های آینده قطعی است و برای حفظ و صیانت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید ثبات قیمت در بازار نفت حکمفرما شود.

خطیبی با بیان اینکه هم اکنون اوپک بازار نفت را به حال خود رها کرده و توپ را به زمین غیر اوپکی ها انداخته است، تاکید کرد: با وجود کاهش قیمت نفت خام از بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار به سطوح ۳۰ تا ۳۵ دلار در طول دو سال گذشته تاکنون اما هیچ کشوری از بازار نفت حذف نشده است.

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به ضرورت شکل گیری مذاکرات بین کشورهای اوپک و غیر عضو اوپک به منظور بازگشت ثبات قیمتی به بازار نفت، گفت: به منظور ثبات بازار نفت باید وزرای امور خارجه و حتی روسای جمهور کشورها وارد عمل شوند و با مذاکره بین کشورهیا عضو اوپک و غیر اوپک همچون روسیه از کاهش بیشتر قیمت نفت خام جلوگیری کنند.

این تحلیلگر بازار نفت درباره بازگشت و افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام ایران در آستانه سال ۲۰۱۶ میلادی، تصریح کرد: عرضه نفت ایران عملا به مشتریان سنتی بوده و این افزایش تولید نباید تاثیری در کاهش بیشتر قیمت نفت داشته باشد زیرا ایران به بازارهای سابق خود قصد عرضه نفت خام دارد.

خطیبی با بیان اینکه ایران به دنبال راه انداختن جنگ قیمت نفت در بازار نیست و بازار با افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت ایران خراب نخواهد شد، اظهار داشت: نکته نگران کننده درباره بازار نفت آن است که آمریکا به دنبال کاهش شدید هزینه های تولید از ذخایر نامتعارف و شیل ها بوده که در صورت تحقق اهداف کاهش هزینه تولید شیل قطعا نفت خام های متعارف به یک رقیب جدی در بلند مدت برای نفت کشورهای اوپک تبدیل خواهد شد.