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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

ارومیه در سالروز ولادت حضرت محمد(ص) غرق شادی؛ مهمانی امت احمد

ارومیه در سالروز ولادت حضرت محمد(ص) غرق شادی؛ مهمانی امت احمد

ارومیه - همزمان با سالروز ولادت حضرت محمد(ص) مهمانی امت احمد با حضور پرشور مردم ارومیه برگزار شد.

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کد مطلب 6932331

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