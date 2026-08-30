https://mehrnews.com/x3cWh9 ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱ کد مطلب 6932331 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱ ارومیه در سالروز ولادت حضرت محمد(ص) غرق شادی؛ مهمانی امت احمد ارومیه - همزمان با سالروز ولادت حضرت محمد(ص) مهمانی امت احمد با حضور پرشور مردم ارومیه برگزار شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6932331 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ «امت احمد» پورمحمدی: عمل به سیره پیامبر(ص) مهمتر از حضور در مراسمهای مذهبی است مردم در جشن امت احمد به یاد رهبر شهید ندای خونخواهی سر دادند جشن «امت احمد» - ۱ برچسبها مهمانی امت احمد(ص) ارومیه هفته وحدت
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