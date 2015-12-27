به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد زرگر صبح یکشنبه در همایش امربه‌معروف و نهی از منکر در استان قزوین که با حضور رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، نماینده ولی‌فقیه، استاندار، ائمه جمعه، فرمانداران و جمعی از مسئولان، مدیران و فرماندهان نظامی و انتظامی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم امربه‌معروف و نهی از منکر آن‌گونه که اسلام می‌گوید باشد، باید جایگاه این فریضه برای خود ما روشن شود.

وی تصریح کرد: قانون امربه‌معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب‌شده و در آن مسائل مهمی مطرح و راهکارهای اساسی بیان‌شده است. این قانون از ۲۲ سال قبل مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت و بالاخره به تصویب مجلس رسید.

حجت‌الاسلام زرگر به تشریح وظایف ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: این ستاد مسئولیت هماهنگی و استفاده از ظرفیت و پتانسیل نظام برای احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را بر عهده دارد.

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور ادامه داد: ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر هماهنگی لازم را در بین همه دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و راهکارهایی ارائه می‌دهد تا دستگاه‌ها بتوانند وظایف ذاتی خود را با همکاری و هماهنگی باهم انجام دهند.

وی اضافه کرد: نیرو و امکانات لازم برای انجام برنامه‌های امربه‌معروف و نهی از منکر در کشور وجود دارد و این موضوع تنها نیازمند هماهنگی است.

حجت‌الاسلام زرگر با تأکید بر این‌که در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر باید از مردم استفاده کنیم، افزود: اگر در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر از مردم استفاده نکنیم، موفقیتی حاصل نخواهد شد.

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور بابیان این‌که اجرای طرح تذکر لسانی یاران معروف، یادآوران در آموزش‌وپرورش و طلایه داران در سطح جامعه با موفقیت روبرو شد، افزود: ادامه این طرح‌ها باعث ایجاد هسته‌های تخصصی می‌شود و این هسته‌ها از اثرگذاری بیشتری در بین جامعه برخوردار هستند.

وی با تأکید بر این‌که در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر باید از تشکیلات منسجم و آموزش‌دیده استفاده شود، خاطرنشان کرد: تشکیلات این ستاد باید مردمی باشد و اگر بخواهیم در چارچوب اداری کار را پیش ببریم، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور گفت: بستر لازم جهت ترویج بیشتر امربه‌معروف و نهی از منکر فراهم‌شده و هر آنچه از قانون و تشکیلات می‌خواستیم در دسترس قرارگرفته و ضروری است از این بستر نهایت استفاده را ببریم.