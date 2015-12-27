به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اعلام برنامه های ۹ دی در استان فارس، گفت: یوم الله ۹ دی ماه را تنها می توان با روز ۲۲ بهمن سال ۵۷ مقایسه کرد که مردم یکپارچه برای حفظ نظام به خیابانها آمدند.

وی تاکید کرد: ۹ دی ماه روز «بصیرت و میثاق با ولایت» نام گذاری شده که به همین مناسبت بیش از پنج هزار برنامه در سراسر استان فارس اجرایی می شود.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: توسعه شادی در جامعه در این جشن بزرگ اولویت برنامه های مختلف ۹ دی در استان فارس است زیرا ۹ دی در سال جاری عید در عید است.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به حضور مسئول دفتر مقام معظم رهبری در شیراز نیز گفت: به مناسبت فرا رسیدن سالروز ۹ دی همزمان با نماز مغرب و غشا در حرم مطهر شاهچراغ(ع) حجت الاسلام گلپایگانی سخنرانی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: همچنین حجت الاسلام مصلحی وزیر سابق اطلاعات نیز در بعد از ظهر چهارشنبه ۹ دی در مصلای نماز جمعه قدیم شیراز سخنرانی خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی فارس افزود: با هماهنگی های انجام شده ویژه برنامه ۹ دی در مسجد شهدای شیراز یا مصلای قدیم نماز جمعه بعد از ظهر چهارشنبه برگزار خواهد شد.