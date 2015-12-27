مرغ های با عضله سبز رنگ عفونی نیستند

عبدالرضا مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وجود مرغ های عفونی در بازار اظهار داشت: زمانی که سایز مرغ بزرگ می‌شود به قسمتی از عضله سینه اکسیژن‌ مناسب نمی رسد که به همین لحاظ این شرایط سبب سبز رنگ شدن قسمتی از عضله مرغ می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه طبق گفته شما زمانی که خون‌رسانی انجام نمی‌گیرد پس آن بافت مرده و دیگر قابل مصرف نیست، ادامه داد: بله درست است و باید آن قسمت از بدن مرغ در زمان مصرف جدا شود.

مسئول نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در هر بار کشتار، یک تا دو مرغ‌ با این شرایط مشاهده می شود.

وی بیان کرد: این موارد در کشتارگاه‌ها عادی است و به همین علت اصلا دلیل برای نگرانی در خصوص وجود یک ویروس خاص، میکروب یا انتقال بیماری به انسان وجود ندارد.

مرادی اعلام کرد: سبز شدن قسمتی از عضله مرغ به دلیل عفونت نیست بلکه نرسیدن خون‌ سبب این وضعیت می شود.

مسئول نظارت بربهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در حالی سبز رنگ شدن قسمتی از عضله سینه مرغ را تائید می‌کند اما آن را ناشی از عفونت نمی داند که وقتی بافتی به دلیل عدم خون‌رسانی مرده باشد و به رنگ سبز در آید، به معنای عفونی شدن مرغ است که طبیعی است مصرف بخشی از عضله عفونی شده مرغ می تواند سلامتی فرد را تهدید کند.

و البته این نکته نیز قابل توجه است که عدم خون رسانی به برخی بخش های مرغ، در حال حاضر در اثر بزرگ کردن سایز مرغ ها با روش های خاص در مرغداری ها صورت گرفته است.