به گزارش خبرنگار مهر، مسئول یکی از تشکل‌های تولیدی هفته قبل در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در کشور مرغ ارگانیک تولید نمی‌شود، گفته بود: مرغ سبز هم هیچ تفاوتی با مرغ‌های معمولی ندارد و این موضوع تنها بهانه‌ای برای گران فروختن کالا است.

این سخنان بازتاب گسترده‌ای میان فعالان این حوزه داشت، آنها عنوان می‌کردند که مرغ سبز با مجوز سازمان دامپزشکی در حال تولید است و مرغ ارگانیک است که در کشور تولید نمی‌شود.

از همین رو خبرنگار مهر سراغ سازمان دامپزشکی کشور رفت تا صحت و سقم این اظهارات متناقض را از زبان مسئولان این سازمان جویا شود.

عباس عباسی، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در کشور مرغ و تخم مرغ ارگانیک تولید نمی‌شود، اظهارداشت: مرغ ارگانیک مرغی است که از هیچ نوع مواد شیمیایی در آب، خوراک و محیط پرورش آن استفاده نشود که فعلا ما چنین تولیدی در کشور نداریم.

وی اضافه کرد: سازمان دامپزشکی هیچ پروانه‌ای برای تولید مرغ ارگانیک در کشور صادر نکرده و ما اگر ببینیم یا بشنویم که کسی چنین ادعایی کرده است، با او برخورد خواهیم کرد.

مرغ سبز، مرغ بدون آنتی بیوتیک است

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور درباره تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در کشور نیز اظهارداشت: مرغ بدون آنتی بیوتیک به مرغی گفته می‌شود که در طول دوره پرورش آن از هیچ نوع آنتی بیوتیک مجاز و یا غیرمجازی استفاده نمی‌شود.

به گفته عباسی تولیدکنندگان مرغ گوشتی برای این نوع مرغ اصطلاح مرغ سبز را به کار می‌برند.

وی طول دوره پرورش مرغ را بین ۶ تا ۷ هفته (حداکثر ۴۲ روز) عنوان و اضافه کرد: ما در طول دوره پرورش مرغ‌های بدون مصرف آنتی بیوتیک، ۳ بار از آنها آزمایش گرفته و نمونه‌گیری انجام می‌دهیم که آخرین بار قبل از اعزام مرغ به کشتارگاه است.

عباسی افزود: اگر در آزمایش مشخص شود که مرغ از آنتی بیوتیک استفاده کرده از زنجیره تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک حذف خواهد شد و مرغ معمولی به شمار می‌آید؛ اگر هم آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک به شمار می‌آید که اصطلاحا آن را مرغ سبز می‌نامند.

وی با بیان اینکه استفاده از برچسب مرغ بدون آنتی بیوتیک برای تولیدات باید با مجوز سازمان دامپزشکی باشد، گفت: البته چون اصطلاح مرغ سبز نیز میان تولیدکنندگان رایج شده ما در زمینه استفاده از این عنوان چندان سخت گیری نمی‌کنیم.

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه قیمت مرغ سبز نسبت به مرغ‌های معمولی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر است، افزود: تولید این نوع مرغ در کشور مرتب درحال افزایش است و رشد قابل قبولی در استان‌ها دارد ضمن اینکه ما هم در زمینه تولید مرغ و هم تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک شاهد رشد در کشور هستیم.

عباسی اضافه کرد: تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک باید با پروانه و تاییدیه سازمان دامپزشکی کشور باشد و کسی نمی‌تواند بدون مجوز ادعا کند چنین تولیدی انجام داده است و این مساله باید به اثبات برسد.

این مقام مسئول تاکید کرد: همچنین کسی بدون اخذ مجوز نمی‌تواند اقدام به درج برچسب مرغ بدون آنتی بیوتیک بر روی محصول تولیدی خود نماید.

وی درباره تفاوت شیوه تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک و مرغ معمولی اظهارداشت: کسی که قصد تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک دارد، ساختار مرغداری خود را تغییر می‌دهد.

عباسی اضافه کرد:در این راستا ساختار مرغداری به گونه‌ای طراحی می‌شود که تمام مولفه‌های مورد نیاز برای تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در آن لحاظ شود و مخاطرات تهدیده کننده جمعیت طیور را حذف و دفع ‌کند. ‌

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی ادامه داد: در این روش تمام مولفه‌های پرورش از جمله خوراک مرغ، جوجه، آب، میزان رطوبت، افرادی که به مرغداری ورود و خروج می‌کنند، ماشین‌های حمل و نقل و غیره به دقت مورد بررسی و استفاده قرار می‌گیرد و تمام نکات ایمنی رعایت می‌شود، بنابراین ساختار آن با مرغداری‌های معمولی تفاوت دارد.

وی ادامه داد: ممکن است یک مرغداری معمولی نیز تمام اتوماتیک و از واحدی که مرغ سبز تولید می‌کند، ساختار بهتری داشته باشد و حتی از آنتی بیوتیک نیز در طول دوره پرورش مرغ‌ها استفاده نکند اما اگر مجوز درج برچسب بر روی کالای تولیدی خود را نداشته باشد نمی‌تواند اقدام به این کار نماید. ‌

به گفته عباسی درحال حاضر خراسان رضوی، فارس و گیلان ۳ استان شاخص کشور در زمینه تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک هستند.

‌ مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور درباره تولید مرغ‌های معمولی نیز گفت: این مرغ‌ها در طول دوره پرورش در صورتی که بیمار شوند دارو و واکسن دریافت می‌کنند اما چند روز قبل از کشتار مرغ، داروی آن قطع می‌شود و هیچ گونه باقیمانده‌ای در گوشت این مرغ‌ها وجود ندارد.

عباسی تصریح کرد: آنتی بیوتیک‌های مورد استفاده در این مرغداری‌ها از نوع مجاز و میزان آن مشخص است ضمن اینکه ما این مرغ‌ها را از نظر باقیمانده دارویی پایش می‌کنیم بنابراین مخاطره‌ای از این لحاظ برای مصرف کنندگان وجود ندارد.

یک درصد تولید، مرغ سبز است

در همین زمینه یک تولیدکننده مرغ سبز در گفتگو با خبرنگار مهر، به این پرسش که از کل تولید مرغ کشور چند درصد آن مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک است؟ پاسخ داد: کمتر از یک درصد کل تولید ما، مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک است.

فرید استوار با بیان اینکه از سال ۸۸ تولید مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در کشور آغاز شده است، گفت: اولین تولیدات در این زمینه مربوط به استان گیلان است که درحال حاضر مرغ سبز از گیلان به ۱۵ استان کشور صادر می‌شود.

وی درباره صادرات این محصولات نیز اضافه کرد: ما در این زمینه درخواست داده‌ایم و متقاضیانی هم وجود دارند چرا که کیفیت محصول ایران تایید شده است.

این تولیدکننده ادامه داد: تنها مشکل موجود در این میان بحث کشتارگاه بوده که مورد تایید طرف خارجی قرار نگرفته و در حال حاضر ما درحال اصلاح این مورد هستیم تا مشکل صادرات نیز رفع شود.

استوار در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قیمت مرغ سبز چه تفاوتی با مرغ معمولی دارد؟ گفت: قیمت مرغ سبز از نوع معمولی آن گران‌تر است و معمولا نرخ مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک برای مصرف کنندگان حدود ۳ هزار تومان در هر کیلو با مرغ معمولی تفاوت دارد.