به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس نامه ۲۰۵ نفر از نمایندگان خطاب به رئیسجمهور درباره مشکلات حاکم بر بخش تولید در کشور قرائت شد.
در این نامه ضمن تشکر از تلاشهای صورت گرفته در حوزه اقتصاد، در خصوص توجه به مشکلات و موانع تولیدکنندگان داخلی در جهت اشتغالزایی و حمایت تولید داخل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد و نیز تلاش بیشتر برای برونرفت از رکود عمیق و بیسابقهای که بر اقتصاد کشور حاکم شده، تاکید شده است.
همچنین نامه ۱۹۶ نفر از نمایندگان خطاب به رئیسجمهور قرائت شد؛ در این نامه نمایندگان از رئیسجمهور خواستهاند تا مسئولیت شورای عالی اجلاس مشهد ۲۰۱۷ را شخصا بپذیرد و امکان برگزاری اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی را در مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام فراهم کند.
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