عملیات ساخت ۱۴ فضای آموزشی در ایلام انجام می شود

سعید هژبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان ایلام طی سالجاری، اظهار داشت: در این جشنواره افراد خیر ۱۵۵میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی برای ساخت مدرسه تعهد کرده اند.

وی بیان داشت: استان ایلام از حیث میزان مشارکت و تامین اعتبار بنیاد برکت رتبه نخست کشور را کسب کرده و اکنون عملیات ساخت ۱۴ فضای آموزشی با مشارکت بنیاد خیریه برکت وابسته به نهاد مقام معظم رهبری در مناطق مختلف استان در دست اجرا است.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام گفت: این مدارس ۸۸ کلاس درس و در مجموع زیربنای ۱۹ هزار و ۱۶۵ مترمربع داشته و ۸۷ میلیارد ریال از سوی این بنیاد تعهد شده است.

وی اظهار کرد: علاوه بر این پارسال با مشارکت و کمک چهار برابری افراد خیر و نیکوکار عملیات ساخت ۳۰ فضای آموزشی در مناطق مختلف استان آغاز شده است.

هژبری در خاتمه با اشاره به محدود بودن اعتبارهای دولتی خواستار مشارکت هرچه بیشتر مردم در توسعه ساخت و ساز مدارس در مناطق مختلف این استان شد.