استان مرکزی سالانه یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر یکشنبه در هفدهمین جلسه شورای اداری استان مرکزی اظهار داشت: این استان از ظرفیت های بالایی برخوردار است که با حمایت و ایجاد شرایط لازم می تواند نقش تاثیرگذار در اقتصاد کشور ایفا کند و این استان نه تنها در زمینه صنعت، بلکه در حوزه فرهنگی هم سرآمد کشور است.

وی ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی روزانه ۱۶ میلیون لیتر از کل بنزین تولیدی کشور در این استان تولید می شود و سالانه بیش از یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از استان مرکزی در زمینه گل و گیاه، سنگ و بسیاری از محصولات انجام می شود.

زمانی قمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی استان مرکزی اظهار داشت: این استان به وجود بزرگان فرهنگی و دینی مزین است که هر کدام از آنان به ویژه بنیان گذار جمهور اسلامی ایران نه تنها در تاریخ ایران بلکه در جهان تاثیرگذار بوده اند.

استاندار مرکزی در مورد انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همه اقدامات و برنامه ریزی ها باید به نحوی پیش رود که شاهد برگزاری انتخابات سالم و در عین حال پرشور و نشاط باشیم.

وی افزود: مسئولان اجرایی در انتخابات هم در این راستا تمام توان خود را برای برگزاری انتخابات سالم و حضور حداکثری در فضای آرام به کار می گیرد تا مردم بتوانند با فکری آسوده و دور از هر گونه تشنج و با اعتماد کامل در پای صندوق های رای حضور پیدا کنند و رای خود را که پیام آنها است به صندوق بیاندازند.

استاندار مرکزی در مورد ثبت نام کاندیداها و حضور پررنگ آنها در استان هم گفت: طی مهلت مقرر ثبت نام، در این حوزه انتخابیه ۳۴۲ نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۲۶ نفر در حوزه انتخابیه اراک کمیجان و خنداب ثبت نام کرده اند که از این رقم ۱۰۲ نفر مرد و ۲۴ نفر زن هستند.

زمانی قمی افزود: در حوزه انتخابیه تفرش و فراهان هم ۴۹ نفر ثبت نام کردند که ۴۶ نفر مرد و سه نفر زن داوطلب شده اند و در محلات و دلیجان ۳۷ نفر داوطلب شده اند که ۳۳ نفر مرد و چهار نفر زن بوده اند.

وی در خاتمه اضافه کرد: در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه ۵۳ نفر ثبت نام کردند که ۴۹ نفر مرد و چهار نفر زن بوده اند و در حوزه انتخابیه شازند نیز ۴۶ نفر داوطلب شدند که از این تعداد ۴۳ نفر مرد و سه نفر زن بوده اند و در خمین نیز ۳۱ نفر داوطلب شدند که ۲۹ نفر مرد و دو نفر نیز زن بوده اند.