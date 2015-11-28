گرامیداشت روز نیروی دریایی در «عصر خانواده»

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار غلامرضا خادم بی‌غم، جانشین فرمانده نیروی دریایی در برنامه امروز ۷ آذرماه «عصر خانواده» درباره نیروی دریایی و دلیل نامگذاری این روز صحبت خواهد کرد.

این برنامه عصرگاهی در ادامه با همسر و سه فرزند خادم بی غم صحبت خواهد کرد و با آنان درباره ویژگی ها و سختی های زندگی با یک فرمانده نیروی دریایی به گفتگو خواهد نشست.

«عصر خانواده» به تهیه کنندگی محمد جواد عبدالرحمانی کاری است از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو سیما که به ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و بررسی مسایل مربوط به خانواده های ایرانی مى پردازد.

این برنامه شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۷:۰۵ با اجرای ژاله صادقیان روی آنتن تلویزیون می رود.