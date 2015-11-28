  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

گرامیداشت روز نیروی دریایی در «عصر خانواده»

گرامیداشت روز نیروی دریایی در «عصر خانواده»

برنامه «عصر خانواده» شنبه ۷ آذرماه با دعوت از جانشین فرمانده نیروی دریایی به گرامیداشت روز نیروی دریایی می‌پردازد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار غلامرضا خادم بی‌غم، جانشین فرمانده نیروی دریایی در برنامه امروز ۷ آذرماه «عصر خانواده» درباره نیروی دریایی و دلیل نامگذاری این روز صحبت خواهد کرد.

این برنامه عصرگاهی در ادامه با همسر و سه فرزند خادم بی غم صحبت خواهد کرد و با آنان درباره ویژگی ها و سختی های زندگی با یک فرمانده نیروی دریایی به گفتگو خواهد نشست.

«عصر خانواده» به تهیه کنندگی محمد جواد عبدالرحمانی کاری است از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو سیما که به ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و بررسی مسایل مربوط به خانواده های ایرانی مى پردازد.

این برنامه شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۷:۰۵ با  اجرای ژاله صادقیان روی آنتن تلویزیون می رود.

کد مطلب 2981803
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها