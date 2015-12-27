نشست بررسی عوامل تفرقه باتمرکز بر نقش استکبار جهانی برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام(ص) و هفته وحدت «نشست بین المللی نشست بین المللی بررسی عوامل تفرقه با تمرکز بر نقش استکبار جهانی» با سخنرانی دکتر مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و با حضور دانشجویان بیش از ۱۰ کشور جهان فردا دوشنبه ۴ دیماه از ساعت ۹:۳۰ در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.

گفتنی است همچنین در این نشست بین المللی دانشجویان و جوانانی از کشورهای؛ یمن، هند، ترکیه، سومالی، سنگال، گامبیا، افغانستان و... که برای شرکت در بیست ونهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به ایران سفر کرده اند حضور دارند.

در این نشست که با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی و اتحادیه بین المللی دانشجویان جهان اسلام برگزار می گردد و اعضای کمیسیون دانشجویان و جوانان بیست و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی حضور دارند، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و چندتن از شرکت کنندگان سخنرانی خواهند کرد.

این نشست در محل دانشگاه مذاهب اسلامی واقع در تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید روانمهر برگزار می شود.