سران فتنه مزدور آمریکا نبودند، به توهم و جنون دوره ای مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفارهرندی در همایش گرامیداشت حماسه بزرگ ۹ دی که یکشنبه شب در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهار داشت: برخی قدرت‌ها و حکومت تا پشتوانه قدرت را در خارج از مرزهای خود و بدون نگاه به داخل جستجو می‌کنند به همین دلیل با قدرت‌ها بده بستان دارند و آن‌ها را حامی می‌دانند.

وی بیان کرد: باید بررسی کنیم و ببینیم چگونه آمریکا که همیشه از حکومت‌های مردم‌سالار دم می‌زند در مورد برخی کشورها این موضوع را نادیده می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد ملت ها حکومتشان را تعیین کنند.

صفارهرندی گفت: در اطراف کشور ایران حکومت‌هایی با کودتا سرکار آمدند مانند پاکستان و مصر که کودتاگران به بهانه کنترل اوضاع و سپردن آن به جریان دموکراتیک حکومت را در اختیار گرفتند اما بعد ماندند و کناره‌گیری نکردند و آمریکا اعتراضی نکرد تا مردم افرادی مانند حسنی مبارک را سرنگون کردند.

وی تصریح کرد: هر جا ملت‌ها وارد صحنه شده‌اند حکومت‌های ظالم رخت بسته‌اند و هر حکومتی با پشتوانه مردم باشد به حمایت دیگری نیاز ندارد.

عقبه انقلاب ایران، مردم است/فتنه ۸۸ تهدید نظام بود

صفارهرندی بیان کرد: در کشور ما به‌واسطه انقلابی مردمی که صورت گرفت نظامی مردم‌سالار شکل گرفت و عقبه انقلاب و نظام ما مردم است و هیچ نیازی به خارج نداریم.

وی با اشاره به فتنه ۸۸ اظهار داشت: فتنه ۸۸ تهدید جدی نظام بود که مانند کشتی گیران نظام را روی پل بردند و آمریکا به‌عنوان داور بین‌المللی منتظر بود کمر نظام اسلامی به خاک مالیده شود زیرا دشمن باور کرده بود جمهوری اسلامی در حال زمین خوردن است.

مشاور عالی فرماندهی سپاه اضافه کرد: دشمنان در تحلیل‌های خود به این نتیجه رسیدند که به‌جای حاکم کردن سلطنت‌طلبان از درون نظام کسانی را حاکم کنند و باور کردند فتنه می‌تواند نظام را به زمین بزند.

سران فتنه دچار توهم و جهالت شدند/آمریکا برای پیروزی و شکست در انتخابات برنامه داشت

وی بیان کرد: من اعتقاد ندارم کسانی که توهم زده بودند مثل نخست‌وزیر زمان جنگ و رئیس مجلس و رئیس دولت اصلاحات به آمریکا رفته بودند و دوره‌دیده و مزدور بودند اما این‌ها دچار توهم و جهالت شدند و تصور کردند دیگر رئیس‌جمهور شده‌اند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: غرب دلش می‌خواست حکومت در ایران جابجا شود تا کسانی که زیر بار تحمیل‌های آن‌ها نمی‌رفتند جای خود را به کسانی دهند که بتوانند نقشه‌های آن‌ها را پیاده کنند لذا سراغ این افراد رفتند و فتنه را با کمک نیروهای داخلی برپا کردند.

مشاور عالی فرمانده سپاه گفت: شاید امروز دیگر برپایی انقلاب‌ها به دلیل هزینه‌های زیاد و کشته و مجروح دادن موردتوجه استکبار نباشد چون کمتر کسی این خطر را قبول می‌کند لذا دنبال انقلاب‌های مخملی و رنگی هستند و انتخابات بهترین فرصت بود تا به اهداف خود برسند.

صفارهرندی یادآور شد: اگر انتخابات به نفع سران فتنه تمام می‌شد که دشمنان می‌گفتند این حرکت آغاز یک انقلاب مخملی در ایران است و اگر رقیب برنده میدان بود که موضوع تقلب و تغییر روی را مطرح می‌کردند و قرار بود مردم را به خیابان بکشانند و در هر دو صورت دشمن به هدف می‌رسید و برای شکست و پیروزی برنامه داشتند.

وی گفت: موسوی دچار آن‌چنان توهمی بود که گفته بود این پیروزی اول کار است و می‌خواستند نهادها و ارکان حکومت را جابجا کنند و موضوع تحول بنیادین مطرح بود.

صفارهرندی اظهار داشت: آقای اژه‌ای نزد آقای موسوی می‌رود و می‌گوید فرض کنید انتخابات را باطل کردیم و شما در دور بعد باز رای نیاوردید تکلیف چیست و بهتر نیست جایگاه خود را خراب نکنید که ایشان می‌گوید بازهم قبول نخواهم کرد و من رای دارم و باید رئیس‌جمهور شوم و این مسائل نشان می‌دهدآقایان دچار توهم بزرگی شده بودند به همین دلیل هیچ سند و مدرکی را نمی‌پذیرفتند و حتی وقتی مقام رهبری فرمودند یک هفته هم تمدید کنید تا آراء دوباره شمارش و رفع شبهه شود باز نپذیرفتند و اصلاً قرار نبود واقعیت را قبول کنند.

وی گفت: دشمنان برای اینکه بتوانند پشتوانه مردمی نظام را بگیرند برخی از مردم را به خیابان‌ها ریختند تا از زبان مثلا مردم بگویند حق دیگران ضایع‌شده و طراحی خارجی‌ها یک مدل از انقلاب مخملی و رنگی بود که عده‌ای یک رنگ را سمبل قرار می‌دهند و با دیدن آن احساس کثرت و روحیه می‌کنند و این توهم اکثریت چیزی است که این فرد نیز دچار آن شد.

سران فتنه مزدور آمریکا نبودند اما طرح دشمن را پیاده کردند

صفارهرندی یادآور شد: باید بگوییم این آقایان مزدور آمریکا نبودند بلکه از اعضا نظام بودند، تردیدی نیست که از یاران انقلاب بودند اما دشمن آن‌ها را کارگزینی کرد و سپس طرح خود را توسط همین افراد پیاده کرد زیرا دیگر نمی‌توانست با منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و عناصر شناسنامه‌دار خائن وارد معرکه شود.

وی گفت: به موسوی گفته بودند شما در شهرهای کوچک و برخی شهرستان‌ها رای خوبی ندارید و بهتر است کنار بکشید تا نگاه مردم نسبت به نخست‌ وزیر دوران امام همچنان مطلوب باشد اما وی گفته بود نام من رای می‌آورد و امروز هم همچنان دچار توهم است به همین دلیل توبه و عذرخواهی نمی‌کند و با تفکر جاه‌طلبانه به هر قیمتی می‌خواست درصحنه باشد و گذشته کنار مانده را جبران کند.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران تصریح کرد: توهم و حماقت سران فتنه را خود برخی طرفداران این افراد هم پذیرفته‌اند به‌طوری‌که رئیس دولت اصلاحات در یک جلسه خصوصی گفته بود این دو نفر آبروی چندساله اصلاح‌طلبان را در شش ماه بردند یک نفر با لجاجت و یک نفر با حماقت به ما ضربه زد.

صفارهرندی گفت: لجاجت عنصر داخلی با شیطنت شرارت‌آمیز عنصر خارجی وقتی هماهنگ شد و در هم آمیخت منجر به فتنه ۸۸ شد و درواقع فتنه محصول ورود جریان بیرونی در معادلات داخلی است.

وی بیان کرد: حکومت به جریان چپ هم احترام گذاشته و آن‌ها را پذیرفته و به رای مردم‌باور دارد و اگر دستی می‌خواست نگذارد یک گروه و جناح به قدرت برسد چرا درگذشته این آقایان توانستند در چند دوره هم به مجلس بیایند و هم رئیس‌جمهور شوند.

صفارهرندی بیان کرد: وقتی پای اجنبی به کشور باز می‌شود شما هرچقدر استدلال می‌کنید و تساهل و تسامح به خرج می‌دهید طرف قبول نمی‌کند زیرا دستش در دست دشمن است و این دشمن به چیزی جز براندازی رضایت نمی‌دهد و اگر روزی برانداز خارجی بود امروز با عنصر داخلی به هدفش می‌رسد.

سران فتنه دچار جنون دوره‌ای شده‌اند

وی بیان کرد: وقتی پرونده سران فتنه را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید مبارز بودند و در انقلاب هم تلاش کردند اما دچار جنون دوره‌ای شده‌اند و چون حرف استکبار را می‌زنند موردحمایت خارج هم قرار می‌گیرند اما اگر سرکار هم می‌آمدند استکبار آن‌ها را رها نمی‌کرد چون از جنس آن‌ها نبودند اما در مسیر آن‌ها گام برداشتند.

صفارهرندی گفت: وقتی مردم دیدند فتنه گران روز قدس را به لجن کشیدند و در ماه رمضان نوشابه و آب خوردند و به ارزش‌ها دهن‌کجی کردند و شعار اسرائیلی نه غزه و نه لبنان را سردادند، هنرمندانه به صحنه آمدند و بساط فتنه را برچیدند.

وی بیان کرد: برخی گفتند چرا این‌ها اعدام نشدند اما نظام تحمل کرد تا عامه مردم اگر دچار حیرت و تردید شده‌اند که چگونه افرادی که روزی انقلابی بودند امروز در زمین دشمن بازی می‌کند متوجه واقعیت بشوند و تحمل نظام و رهبری با مصلحت بود تا فتنه گران رسوا شوند.

۹ دی محصول تحمل انقلاب است

مشاور عالی فرمانده سپاه یادآور شد: ۹ دی‌ماه محصول تحمل انقلاب است و مردم هشت ماه هرزه گیهای این جماعت را تحمل کردند و به روی خود نیاوردند اما وقتی دیدند اعتقادات آن‌ها نشانه رفته و پرچم عزای حسینی آتش زده می‌شود و به حسینیه و تکایا حمله می‌کنند و ارکان نظام را زیر سؤال می‌برند دیگر صبر مردم به خشم تبدیل شد.

وی گفت: ۹ دی قلیان وجوشش همه احساسات مردم دین‌دار ولایتمدار بود که طومار فتنه را در هم پیچید و حتی کسانی که سکوت کرده بودند بعدازاین تاریخ به زبان آمدند و برای سفید کردن هویت خود از فتنه فاصله گرفتند و برخی نیز که معتقد بودند نظام اصلاح‌پذیر نیست بعد از حضور مردم به‌نظام برگشتند و فهمیدند نظام بدون آن‌ها هم جلو می‌رود و باید خود را هماهنگ کنند تا محو نشوند.

صفارهرندی تصریح کرد: ۹ دی‌ماه سال ۸۸ مانند عاشورای ۵۷ است که همه مردم به صحنه آمدند تا در برابر بی‌حرمتی به امام حسین (ع) عکس‌العمل نشان دهند و دادرس نظام شدند و چه هنرمندانه مردم از این دوران عبور کردند.

نمی‌گذاریم ۹ دی فراموش شود

وی بیان کرد: ۹ دی به‌عنوان روز تکرار شدنی باید در صحیفه دل مؤمنان و تاریخ پیش روی آزادگان بدرخشد ونمی گذاریم این روز بمیرد زیرا در آن صورت انقلاب و جوانمردی به کام مرگ خواهد رفت.

صفارهرندی یادآور شد: شرایط به‌گونه‌ای شد که رئیس‌جمهور دوران اصلاحات یواشکی به یکی از شهرها رفت و رای داد و عکس موبایلی هم گرفت و همان کسی که گفته بود نظام مشروعیت ندارد به همین نظام رای داد اما سخت بود که میان مردم بیاید.

وی اضافه کرد: کسانی که مخالف نظام بودند در سال ۹۲ نامزد معرفی کردند و امروز هم در این فکر هستند که اگر مستقل بیایند مردم از فتنه خاطره دارند و شاید به آن‌ها رای ندهند و اگر پشت سر دولت باشند تا کی می‌خواهند این‌گونه حرکت کنند.

روحانی رئیس‌جمهوری عاریتی برای اصلاح‌طلبان است

صفارهرندی گفت: برای این آقایان، شخص رئیس‌جمهور نامزد عاریتی است و قرار نیست این دوره هم نامزد آن‌ها باشد البته دولتی‌ها هم حاضر نیستند اعتبار خود را برای اصلاح‌طلبان هزینه کنند و از چشم مردم بیفتند لذا در شرایط هم آرِی و هم نه هستند.

امنیت ما مرهون پشتیبانی ملت است/ دست دادن با شیطان امنیت نمی‌آورد

وی افزود: به این ملت که این‌گونه به صحنه آمدند نمی‌توان گفت امنیت شما درگرو پیوستن به‌نظام جهانی و پشتیبانی استکبار و آمریکاست زیرا ملت بصیر ما سرنوشت حکومت‌های جابر را دیده و درس گرفته‌اند.

صفارهرندی یادآور شد: آن‌ها که ما را دعوت می‌کنند تا به جامعه جهانی بپیوندیم شرایط امروز را ببینند که آمریکا پس از توافق در یک فقره ۲.۵ میلیارد تومان از دارایی ما را به بهانه غرامت گروگان‌های آمریکایی ضبط کرده و با طرح لغو روادید می خواهد به جایگاه ایران آسیبب بزند که این همراهی آن‌ها پس از توافق است.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران بیان کرد: آرامش، امنیت، توسعه و پیشرفت با دست دادن با شیطان درست نمی‌شود و این‌ها توهم است بلکه باید به دارایی‌های خود متکی باشیم و مردم را پشتوانه واقعی خود در همه عرصه‌ها بدانیم.

وی گفت: به آنچه در اختیار ما نیست مانند نفت و امنیت جهانی نباید دل‌خوش کنیم بلکه باید از آن‌ها رها شویم و به داشته‌های خوداتکا کنیم تا به موفقیت برسیم و نیازمند دیگران نباشیم.