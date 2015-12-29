به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «عادت بد من» کاری از هنرمندان رادیو نمایش است که فضایی طنز دارد و درباره شخصی است که قرار است در یک اداره مشغول به کار شود و همکار او در اداره از یک عادت بد خود در هنگام شلوغی سخن می‌گوید.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

*پس شما قبلا تو وزارتخانه کار می کردید؟

- خود خود وزارتخانه که نه اما بهرحال تقاضا کردم منتقلم کنند شهرستان.

*اونوقت چرا؟

- از شلوغی و دود و دم تهران خسته شده بودم.

*آ... گفتی شلوغی یاد یک چیزی افتادم که بد نیست شما هم بدونی.

- بفرمایید.

*واقعیتش اینه که من یه عادت بدی دارم.

- چه عادتی؟

*وقتی ارباب رجوع زیاد باشه و اتاق شلوغ و پلوغ اعصابم بهم می ریزه و ناخواسته به هرکی نزدیکم باشه بد و بیراه می گم.

- اینکه خیلی بده.

*می دونم ولی بهرحال دست خودم که نیست گفتم حالا که قراره همکار بشیم بهتره شما هم بدونی که یه موقع عصبی شدم یه چیزی بهتون گفتم از دست من دلخور نشی می دونی که بالاخره هرکسی یه عیبی داره....