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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

باقری: خبرنگاران، وجدان بیدار و پیام‌آوران حقیقت در جامعه هستند

باقری: خبرنگاران، وجدان بیدار و پیام‌آوران حقیقت در جامعه هستند

یزد - فرماندار بهاباد خبرنگاری را حرفه‌ای مقدس و نیازمند دقت و امانتداری دانست و بر نقش این گروه به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری، ظهر شنبه، در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان بهاباد که در حاشیه جلسه کمیته برنامه‌ریزی در محل فرمانداری برگزار شد، از نقش پررنگ فعالان رسانه در آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی در جامعه قدردانی کرد.

باقری با یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای عرصه رسانه، به‌ویژه شهید محمود صارمی، ضمن تأکید بر جایگاه والای این حرفه، اظهار داشت: خبرنگاری یک رسالت خطیر و حرفه‌ای مقدس است که نیازمند دقت، امانتداری و روحیه پرسشگری است. این یک وظیفه اجتماعی سنگین است که از طریق آن، مطالبات مردم به گوش مسئولان می‌رسد.

فرماندار بهاباد با اشاره به اهمیت و تقدس این جایگاه، افزود: وظیفه خبرنگاران، پیام‌آوری است؛ همان رسالتی که انبیا داشتند. خبرنگاران در واقع وجدان بیدار جامعه هستند که با انعکاس شفافواقعیت‌ها، موجب تقویت اعتماد عمومی می‌شوند.

وی در ادامه با تاکید بر نقش میانجی رسانه گفت: خبرنگاران، چشم و گوش جامعه و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند. رسالت اصلی شما، انتقال صادقانه حقایق و آگاهی‌بخشی به جامعه است.

در پایان این مراسم، از خبرنگاران پرتلاش شهرستان بهاباد با اهدای لوح تقدیر و هدایای ویژه تجلیل شد.

کد مطلب 6911321

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