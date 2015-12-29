حجت الاسلام محمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با یوم الله ۹ دیماه، روز ملی بصیرت و میثاق امت با ولایت، ۱۵ برنامه محوری و شاخص در خراسان شمالی برگزار می‌شود که تجمع و حرکت نمادین مردم در میدان شهید بهشتی بجنورد و حرکت به سمت مسجد انقلاب و سخنرانی یکی از شخصیت‌های برجسته استانی در این مکان، آغازگر برنامه‌های این روز خواهد بود.

وی برپایی نشست‌های بصیرتی در پایگاه‌های بسیج و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، برگزاری نمایشگاه عکس و کاریکاتور در نگارخانه بجنورد، برگزاری گفتمان‌های دینی با موضوع فتنه را بخشی از برنامه‌های محوری این روز عنوان کرد.

حجت الاسلام سالاری اظهار کرد: برگزاری صبحگاه مشترک دانش آموزان در مدارس استان، امضای میثاق نامه دانش آموزان با رهبری در مدارس سراسر استان، برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی درمدارس از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده به مناسبت یوم الله ۹ دی ماه است که در شهرستان‌های هشت گانه این استان اجرایی خواهد شد.

وی از حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان در مراسمات فوق خبرداد و گفت: برگزای جشنواره فیلم عمار نیز از برنامه‌های گرامیداشت این روز ملی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین از برگزاری مراسم راهپیمایی نمادین مردم در شهرستان‌های سراسر استان خبرداد و گفت: اجرای برنامه‌های سخنرانی از سوی مسئولان و ائمه جمعه مراکز شهرستان‌ها از دیگر برنامه‌های روز ملی بصیرت و میثاق امت با ولایت است.